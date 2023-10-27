 

Юрист назвал просто способ расплзнать телефонных мошенников

27.10.2023, 3:05, Разное
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В последнее время стали все чаще встречаться случаи, когда телефонные мошенники, выдавая себя за представителей банков, полиции или других организаций, требуют от своих жертв держать в тайне содержание звонка от близких. Это новая тактика, которую преступники используют для того, чтобы убедить людей не обращаться за помощью и не предупреждать о мошенничестве своих родных и друзей.

Об этом рассказал доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев. По словам эксперта, никакая легитимная организация не будет требовать от вас держать в тайне содержание звонка от близких. Это лишь уловка преступников, чтобы у вас не возникло сомнений и вы не обратились за помощью, когда еще есть время, отмечает RT.

Мошенники, требующие держать в тайне содержание звонка, могут использовать различные схемы обмана. Например, они могут утверждать, что ваша карта заблокирована или что вы стали жертвой кибератаки, и чтобы помочь вам, им необходимы ваши личные данные или доступ к вашим финансовым счетам. В других случаях мошенники могут угрожать арестом или юридическими последствиями, если вы не выполните их требования, передает телеканал “360”. Юрист предупредил, что при общении с незнакомцем ни в коем случае не стоит давать ему свои персональные данные или данные от банковских карт.


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