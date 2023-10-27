Мнение: Телеграм хоронит Путина

Интересная история прямо сейчас разворачивается в Телеграме: из аккаунта в аккаунт, из канала в канал пересылают сообщение с некоего канала “Генерал СВР” о том, что… Путин помер. Типа – вот буквально только что. Вот “сообщение” этого канала:



“Внимание! В данный момент происходит попытка государственного переворота в России! Президент России Владимир Путин умер сегодня вечером в резиденции на Валдае. В 20.42 по московскому времени врачи прекратили реанимацию и констатировали смерть. Сейчас врачи заблокированы в комнате с трупом Путина, их удерживают сотрудники службы безопасности президента по личному распоряжению Дмитрия Кочнева, который находится на связи и получает инструкции от секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Охрана двойника президента усилена. Идут активные переговоры” (ГЕНЕРАЛ СВР).

Переговоры кого с кем – не уточняется. Собственно, “Генерал СВР” давно к этому шёл, годами описывая, как Путин “болеет”, как ему “делается хуже”, как “врачи уже не ручаются за его жизнь” – и параллельно давая “отчеты” о так называемом “двойнике Путина”, который якобы “под прикрытием” первых лиц России начиная с главы Совбеза Патрушева всё больше “вживался в роль” типа Президента РФ. Дело очевидно шло к развязке, но, безусловно, то, как “Генерал” вдруг решил подвести черту под как-никак целым президентом РФ – многих шокировало. Все почему-то думали, что авторы канала дадут “Путину” протянуть еще немного.

Я тоже, честно говоря. “Никак не ожидал он такого вот конца”, как пелось в любимой песне детства.

Насчет тг-канала “Генерал СВР” много неясностей. В частности, так и нет достоверных сведений о том, кто же его ведет. Публика обычно кивает на “профессора Соловья”, многие вообще убеждены, что “это Соловей там всё сочиняет”. Однако Соловей это никогда открыто не признавал, а доказательств, что автор именно он, тоже никто не предъявлял. Кроме того, против “авторства Соловья” есть один железобетонный резон: если автор – он, и это “всем известно” – то почему тогда его не арестовывают и даже дела на него никакого не завели?

Вон, скажем – мало кому известная прежде Марина Овсянникова один раз что-то там показала по телевизору полтора года назад, и всё – от неё все эти полтора года вся госмашина никак не может отвязаться, всё вешает на нее всякую уголовщину, недавно ее, явно от злости, лишили одновременно родительских и почему-то заодно и водительских прав, то есть так хотят ее хоть как-то уесть, что аж кушать не могут. И это при том, что сама Овсянникова за границей и от всех “лишений прав” ей ни жарко ни холодно. А Соловей-то тут, с нами!

Значит, не Соловей? Путинский пропаганист Марков недавно озвучил другую версию (непонятно, откуда он ее взял) – что “Генерала СВР” ведет какой-то “украинский адвокат”. Что за адвокат, почему адвокат – вообще непонятно. Но, как ни крути, а у соловья-адвоката – под 400 тысяч подписчиков, при том, что сегодня и вовсе у него – звездный час. “Новость” распространяется с быстротой молнии, каждый считает долгом поделиться “сенсацией” – как-никак, а действующие президенты в РФ умирают нечасто.

Касательно самого содержания “самого осведомленного канала” всегда был неразрешимый вопрос: информация на нем была до такой степени эксклюзивной, о настолько интимных секретах взаимоотношений самых главных российских начальников, о таких деталях самых засекреченных совещаний – что было абсолютно непонятно: КАК, ХОЛМС?? Если считать неполностью фантазийным, варианта было два: или его ведет сам Путин, или автор живет у Путина под кроватью. Иначе никак.

Словом, верить хоть чему-то из этого источника оснований нет никаких. Удивительно здесь другое – вот эти 380 тыс. подписчиков. Огромная цифра. Откуда столько?! Неужели есть столько наивных дурачков, готовых верить тому, что НИКАК не может быть верифицировано?!

Ответ, видимо, как раз в этом: люди бросаются за информацией НАСТОЛЬКО сомнительного свойства ИМЕННО потому, что – положа руку на сердце – вообще никакая инфа касательно того, что на самом деле происходит в Кремле – не может быть верифицирована. Кремль – это такая черная дыра посреди России. Что происходит там внутри – на самом деле не знает никто. Просто хотя бы потому, что в России не осталось никаких независимых от того же Кремля источников, а иностранцы в РФ перестали ездить.

Поэтому мы имеем дело со смешным парадоксом: да, “сообщение” “Генерала СВР” практически наверняка придумано от начала и до конца; но, если из чисто детского любопытства мы все же захотим его проверить – то КАК мы это сделаем? Кто, грубо говоря, подтвердит нам, что “Царь Настоящий”?!

Кто-то из самого Кремля? Не годится – они там все из одной шайки, рука руку моет, а чужие там не ходят; стало быть, они подтвердят все что угодно. Кто еще – депутаты? Гм! А кто в России верит депутатам? Да и вообще – а есть в России независимые депутаты? Естественно, нет, депутаты – это тот же “Кремль”, только низкого ранга, которых в настоящий Кремль просто не пускают – рылом не вышли-с.

Кто ж еще – уважаемые люди? А кто в РФ уважаемые люди? Я этот вопрос много раз задавал на фокус-группах, обычный ответ “Не знаем”. Или “Путин”. Путин сам подтвердит, что он – настоящий? Хороший ход, но немного не то.

Правильный ответ, видимо, состоит в том, что “добрые русские люди” на самом деле и не хотят знать, кто там “на самом деле” сидит в Кремле. Кто-то сидит – и хорошо. Оттого и возникла та дивная система управления, кою мы и наблюдаем последние 20 с лишним лет. Абсолютно герметичная, непроницаемая извне. Народу нравится, а это – главное.

А умер Путин или не умер – какая, в конце концов, разница? Главное ведь – Стабильность.

Аминь.