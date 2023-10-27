Рупор кремлевской пропаганды: Не читала конституцию

Если еще помните эту дуру, которая под охи отечественной дешмизы "читала на коленях конституцию" перед омоновскими сатрапами, то она еще в 2021 году, еще до войны драпанула из страны после очередного "демократического перфоманса".

А сегодня на нее завели уголовное дело за публичное оправдания теракта в результате которого был убит Владлен Татарский и пострадало большое количество гражданских лиц.

Поскреби практически любого отечественно либерала демшизового разлива, найдешь под тонкой пленкой рассказов про "свободу" и "демократию" лютую мразоту.

Чем помимо прочего хороша СВО, это возможностью почистить общество от этой публики. Сейчас даже спешно вспоминать, что подобный мусор отечественная либеральная пресса возносила на роль совести нации и ее желанных героев.

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