 

Москвичам пообещали потепление в столице на текущей неделе

27.10.2023, 1:55, Новости дня
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Ведущий специалист Центра погоды “Фобос” Михаил Леус сообщил жителям Москвы о предстоящем потеплении в столице на этой неделе. По его словам, погода будет постепенно улучшаться, и москвичи смогут насладиться более теплыми температурами.

Согласно прогнозу специалиста, в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха в Москве. Дневные значения поднимутся до +1-2 градусов Цельсия, что является приятным отличием от характерной для данного времени температуры. Ночью температура также будет повышаться и ожидается около -2 градусов, отмечает телеканал “360”.

Михаил Леус подчеркнул, что это потепление связано с приближением теплых воздушных масс из западной Европы. Он также отметил, что хотя погода будет более комфортной, все же рекомендуется не забывать о теплой одежде.

Также резкое потепление ожидается в Тюмени 3 ноября, температура воздуха поднимется до максимальных за месяц +8 градусов. Данные представлены в прогнозе сервиса Gismeteo, передает URA.ru.


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