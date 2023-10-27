 

Собянин ответил на вопросы москвичей на личном приеме

27.10.2023, 1:55, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин провел личный прием горожан и дал ряд поручений по строительству социальных и спортивных объектов, а также модернизации центров госуслуг “Мои документы”.

Так, пришедшая на прием к мэру многодетная мама попросила как можно скорее открыть детский сад на 350 малышей в районе Фитаревской улицы в Коммунарке. Собянин дал поручение завершить работы до конца текущего года. Дошкольное учреждение примет воспитанников уже в первом квартале 2024-го.

Мэр указал, что строительство детских садов является приоритетом для города. С начала года открыто пять зданий на 2,8 тысячи школьных и 940 дошкольных мест, написал Собянин в своем телеграм-канале.

Также градоначальник поручил завершить строительство спортивного комплекса “Горизонт” в Зеленограде в 2024 году и ввести объект в эксплуатацию в начале 2025-го. Там оборудуют тренажерный зал и два бассейна. Прилегающую территорию благоустроят.

В ходе личного приема поднимался вопрос модернизации офисов “Мои документы”. Собянин сообщил, что ремонт центра госуслуг на Смоленском бульваре завершится в декабре 2023 года. Посетители смогут получить все виды государственных услуг в комфортной обстановке.

По словам градоначальника, в этом году завершен ремонт в двух центрах. 26 офисов модернизируют для маломобильных групп населения.

Напомним, что в Москве утвердили Адресную инвестиционную программу на 2024-2026 годы. В числе приоритетов – развитие транспортной инфраструктуры и строительство социальных объектов.


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