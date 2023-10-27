 

Google приостанавливает работу некоторых приложений в секторе Газа из соображений безопасности

27.10.2023, 1:45, Новости дня
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Компания Google временно деактивировала на территории Израиля и сектора Газа работу некоторых своих приложений, в том числе географических карт и служб, позволяющих определять местонахождение в режиме реального времени. Сообщается, что эти меры были приняты из соображений безопасности по просьбе Армии обороны Израиля, передаёт WION.

Технологический гигант Google отключил на территории Израиля и сектора Газа обновления, позволяющие увидеть перемещения на дорогах в режиме реального времени. Это означает, что в своих навигационных приложениях Google не будет отображать данные о дорожном движении в Израиле и в Газе.

Принадлежащая корпорации Alphabet Inc. компания деактивирует эту функцию как для Google Maps, так и для Waze, по всей вероятности, после соответствующего запроса со стороны израильских военных.

Как говорится в заявлении представителя Google, цитирую: «В связи с развитием ситуации в регионе мы приняли меры предосторожности, отключив возможность просматривать данные о ситуации на дорогах в реальном времени, а также бизнес-информации в приложениях Google Maps и Waze. Эти меры были приняты с максимальным вниманием к безопасности местных жителей».

Представитель Google при этом пояснил, что те, кто использует эти приложения для навигации на конкретной местности, всё равно смогут получить информацию относительно маршрута и расчётного времени прибытия.

Аналогично поступила и компания Apple, прекратив сообщать об изменении ситуации на дорогах в своём приложении с картами местности. Цель таких мер заключается в том, чтобы предотвратить вероятность случайного раскрытия информации о передвижении военных подразделений.

Это не первый случай, когда технологические корпорации применяют подобные меры. После начала конфликта между Россией и Украиной в 2022 году компания также временно приостановила передачу данных о дорожном движении в режиме реального времени. Такое решение было принято тогда в рамках координации с украинскими властями, чтобы обеспечить безопасность местного населения.

Дата выхода в эфир 26 октября 2023 года. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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