 

Диетолог рассказала о негативных последствиях похудения к Новому году

27.10.2023, 0:47, Новости дня
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Кривошея указывает на то, что новогодние праздники — это время, когда мы наслаждаемся вкусной и разнообразной пищей. Ограничивая себя в еде или пытаясь снизить вес, мы лишаем себя возможности полноценно насладиться этими моментами. Вместо того, чтобы испытывать вину или страх перед праздничными угощениями, Анастасия советует научиться наслаждаться едой с умеренностью и сознательностью.

Диетолог подчеркивает, что строгие диеты или попытки быстро снизить вес перед праздниками могут привести к негативным последствиям для организма. Резкое ограничение калорий или исключение определенных групп продуктов может вызвать дисбаланс питательных веществ и негативно сказаться на общем самочувствии, передает интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Вместо этого, эксперт рекомендует придерживаться здорового и сбалансированного питания в течение всего года, а не только перед праздниками.

Диетолог подчеркнула, что фокусирование на снижении веса перед новогодними праздниками может создать нереалистические ожидания и давление на себя. Вместо того, чтобы стремиться к определенному числу на весах, Анастасия призывает сосредоточиться на своем общем здоровье и благополучии.


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