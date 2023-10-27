По стопам Кати Лель: Бритни Спирс рассказала о встрече с инопланетянами

Кажется, что популярная артистка знает об инопланетянах все. Как известно, звезда еще в подростковом возрасте имела связь с внеземными существами. Катя Лель видела их вместе со своей сестрой.

В шестнадцать лет звезда с родственницей увидели свечение в окне. По рассказам артистки, пришельцы забрали у нее зубы. После яркой вспышки сестра Кати Лель заметила, что во рту артистки нет зубов. Она уверяет, что они исчезли без какой-либо крови и боли.

Несмотря на то, что с того момента прошло уже довольно много времени, споры вокруг этой темы не утихают до сих пор. Многие относятся скептически к истории Кати Лель. Однако есть и те, кто поддерживает популярную артистку.

Недавно в Мексике показали мумии, похожих на инопланетян. В них Катя Лель увидела похитителей своих зубов. Она отметила, что найденные пришельцы очень похожи на тех, что появились в ее окне в детстве.

По стопам Кати Лель пошла голливудская звезда. На днях Бритни Спирс рассказала о своей встрече с инопланетянами. По словам артистки, они с подругой ехали в машине ночью под звездным небом. В один момент ее охватило чувство, которое она не ощущала никогда раньше. Ей показалось, что в автомобиле есть кто-то еще.

“Мы увидели, что существует гораздо больше вещей, чем мы можем увидеть”, – поделилась Бритни Спирс.

Ранее “Дни.ру” писали, что Бритни Спирс раскрыла тайну об аборте в 19 лет.