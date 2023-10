Рупор кремлевской пропаганды: Трудности “свободной журналистики”

Трудности "свободной журналистики"

На видео видно, как снаряд проносится по темному небу над сектором Газа и взрывается в воздухе. Через несколько секунд на земле виден еще один взрыв.

Видеозапись стала широко цитируемым доказательством, поскольку израильские и американские официальные лица представили доказательства того, что сбившаяся с пути палестинская ракета вышла из строя в небе, упала на землю и вызвала смертельный взрыв в арабской больнице Аль-Ахли в городе Газа.

Но подробный визуальный анализ, проведенный The New York Times, пришел к выводу, что видеоклип, снятый с телекамеры «Аль-Джазиры», ведущей прямую трансляцию в ночь на 17 октября, показывает нечто иное. Ракета, показанная на видео, скорее всего, не стала причиной взрыва в больнице. Как выяснила The Times, на самом деле он взорвался в небе примерно в двух милях от него, и это не имеет отношения к боевым действиям, которые развернулись той ночью на границе Израиля и сектора Газа.

Выводы The Times не дают ответа на вопрос, что на самом деле стало причиной взрыва в арабской больнице Аль-Ахли или кто несет за это ответственность. Утверждение израильских и американских спецслужб о том, что виноват неудачный запуск палестинской ракеты, остается правдоподобным. Однако анализ «Таймс» ставит под сомнение одно из наиболее разрекламированных доказательств, которые израильские чиновники использовали для обоснования своих доводов, и усложняет изложенную ими прямолинейную версию.

Представители американской разведки заявили во вторник, что, по оценкам агентств, на видео видно, как у палестинской ракеты, запущенной из Газы, произошел «катастрофический отказ двигателя», прежде чем часть ракеты упала на территорию больницы. Высокопоставленный представитель разведки заявил, что власти не могут исключать появления новой информации, которая изменит их оценку, но заявил, что они очень уверены в своих выводах.

Взрыв в больнице стал жгучим и спорным эпизодом в войне, которая началась 7 октября после того, как ХАМАС, контролирующий сектор Газа, вторгся в Израиль. которые были доставлены обратно в Газу. Израиль ответил на нападение ХАМАСа беспощадной артиллерийской и бомбардировочной кампанией, в результате которой погибло 5700 палестинцев, по данным Министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАСом, в то время как израильские военные готовятся к наземному вторжению.

Израильские официальные лица и палестинские боевики обвиняют друг друга в взрыве в Аль-Ахли-Араб. Многочисленные видео, собранные и проанализированные The Times, показывают, что боевики выпустили десятки ракет с юго-запада от больницы за несколько минут до взрыва, а огненный взрыв в больнице соответствует тому, что вышедшая из строя ракета с неизрасходованным топливом далеко не долетела до цели.

На кадрах также можно предположить, что израильская бомбардировка имела место и что два взрыва возле больницы можно увидеть в течение двух минут после взрыва. Майор Нир Динар, официальный представитель израильской армии, сообщил The Times, что военные силы не наносили ударов «на расстоянии, которое могло бы поставить под угрозу больницу», но отказался сообщить, на каком расстоянии был ближайший удар.

Спустя неделю после трагедии в больнице многое остается под вопросом.

Число погибших, первоначально оцененное Хамасом в 500 человек, а затем сниженное до 471, западные спецслужбы полагают, что оно значительно меньше, но никакие цифры не подтверждены. Сама больница не подверглась прямому удару; Что бы ни вызвало взрыв, на самом деле оно ударило по двору больницы, где в целях безопасности собрались люди, и по нескольким припаркованным машинам.

Более того, воронка, оставшаяся от удара, была относительно небольшой, и на этот факт Израиль ссылался, утверждая, что ни один из его боеприпасов не вызвал взрыв, и может соответствовать ряду различных боеприпасов. ХАМАС не представил остатков израильских боеприпасов или каких-либо вещественных доказательств в подтверждение своего утверждения о том, что ответственность несет Израиль.

Отвечая на вопрос о выводах The Times, представитель Управления директора национальной разведки сказал, что The Times и американские спецслужбы по-разному интерпретировали видео.

Разобраться в том, что произошло, особенно сложно, поскольку Израиль и ХАМАС стреляют друг в друга с самого начала войны.

Согласно видеодоказательствам и официальной странице больницы в Facebook, Израиль выпустил более 8000 боеприпасов по сектору Газа, что стало жестоким нападением, и даже поразил арабскую больницу Аль-Ахли осветительным артиллерийским снарядом тремя днями ранее.

ХАМАС и «Исламский джихад» продолжают обстреливать Израиль смертоносными ракетами со скрытых пусковых площадок внутри сектора Газа. Палестинские ракеты в прошлом давали сбои, и, по одной из оценок, 15 процентов ракет, запущенных группировками боевиков в Газе, терпят неудачу.

Через час после взрыва в больнице началась информационная война. ХАМАС немедленно обвинил Израиль в авиаударе, а Армия обороны Израиля вскоре отказалась от какой-либо ответственности и возложила вину на неисправную палестинскую ракету.

Израильские официальные лица опубликовали отчет о взрыве 18 октября, а также обнародовали один разговор, который, по их словам, был перехвачен между боевиками ХАМАС, обвиняющими во взрыве Исламский джихад. Израиль также привел несколько других доказательств, которые не были обнародованы, в том числе журналы военной активности, информацию, полученную с помощью радиолокационных систем, другие аудиоперехваты и другие видеозаписи.

Тем временем израильские официальные лица указывали на видео «Аль-Джазиры» в интервью СМИ и социальных сетях.

Видеозапись «Аль-Джазиры» трижды была опубликована Армией обороны Израиля на сайте X, ранее известном как Twitter . В сообщениях израильские военные определили движущийся воздушный объект как «ракету, нацеленную на Израиль», которая «дала осечку и взорвалась» почти одновременно со взрывом в арабской больнице Аль-Ахли. Представители израильских вооруженных сил также прямо назвали этот боеприпас осечкой ракеты, вызвавшей взрыв, в интервью CNN и BBC 18 октября и в интервью India Today 19 октября.

Многочисленные средства массовой информации показали видеозапись, а некоторые привели ее в качестве доказательства того, что палестинская ракета попала в больницу.

Но The Times пришла к выводу, что ракета на видео никогда не находилась рядом с больницей. Он был запущен из Израиля, а не из сектора Газа, и, судя по всему, взорвался над границей Израиля и сектора Газа, по крайней мере, в двух милях от больницы.

Чтобы отследить объект в небе до территории Израиля, The Times синхронизировала кадры «Аль-Джазиры» с пятью другими видео, снятыми в то же время, включая кадры с израильского телеканала «Канал 12» и камеры видеонаблюдения в Тель-Авиве. На этих разных видеороликах показан вид на ракету с севера, юга, востока и запада. Используя спутниковые снимки для триангуляции точки запуска на этих видео, The Times определила, что снаряд был выпущен в сторону Газы из недалеко от израильского города Нахаль Оз незадолго до смертоносного взрыва в больнице. Результаты совпадают с выводами, к которым пришли некоторые онлайн- исследователи .

Кроме того, на видео видно, что снаряд на кадрах «Аль-Джазиры» был запущен после обстрела палестинскими ракетами, которые, по мнению израильских чиновников , стали причиной взрыва больницы.

На видео видно, что с 18:59 17 октября палестинские ракеты стреляют с двух позиций к юго-западу и северо-западу от арабской больницы Аль-Ахли. Пламя палестинских ракет видно в ночном небе, когда их двигатели несут их на северо-восток в сторону Израиля. Между последней палестинской ракетой и взрывом больницы проходит более 25 секунд.

The Times не может независимо определить тип снаряда, выпущенного из Израиля, хотя он был запущен из района, где, как известно, имеется система защиты «Железный купол» . Израильские военные заявляют, что не запускают перехватчики «Железный купол» по сектору Газа, и действительно, ракета, показанная на видео, возможно, не пересекла территорию сектора Газа. Израильские военные заявили, что «Железный купол» не стрелял по перехватчикам в указанное время и в указанном районе.

https://vott.ru/entry/633110 – цинк

Как заявляют США, мы считаем, что это ХАМАС и этого достаточно. Международное расследование не нужно.

—