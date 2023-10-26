 

Вот такой еще не видели: исхудавшая Волочкова облачилась в “змеиную кожу”

26.10.2023, 23:35, Новости дня
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Неподражаемая Анастасия Волочкова делает нашу жизнь ярче. Благодаря ее вкусовым и творческим находкам некоторые могут задаться вопросом: “А настолько ли ярко живу я?”.

В своем аккаунте в соцсети Анастасия Волочкова поделалась новостью: совсем скоро пройдет ее новое шоу “Одержимость” в концертном зале “Москва”. Фотографии, которые являются своего рода афишей будущего шоу, говорят сами за себя. И еще они очень говорят за название грядущего концерта балерины. Похоже, очень похоже.

На снимках исхудавшая Волочкова облачилась в “змеиную кожу”: такой мы ее точно еще не видели. Костюм Анастасии сложно соотнести с каким-либо образом, поэтому подписчики сразу же начали гадать, в какого персонажа переоделась звезда.

“Анаконда”?, “Ихтиандр?”, – задавали сами себе вопрос подписчики в комментариях к фото, потому что ответа не последовало. Скорее всего, дело в интриге, которую держит Настя перед шоу. И у нее ведь получилось. Интрига зацепила. Многие заподозрили, что подружка Никиты Джигурды надела новое термобелье, кто-то предположил, что Волочкова лукавит. Ну, какое шоу? Тут дело покруче будет: как минимум, новая часть киноэпопеи “Чужой”. Были замечены предположения в том, что бывшая солистка Большого театра представляет некий внеземной разум: “инопланетянка”, – написал один из подписчиков. Ну, а кто-то вообще заподозрил, что в аккаунт звезды влез “злоумышленник”: “Думала, парень”, – добавила одна из поклонниц знаменитости.

Но также в комментариях отметили, что “Настя смешная и веселая”. А ведь так и есть. Светит солнце на небе, бегут облака, а Анастасия Волочкова продолжает радовать нас своими новыми творческими идеями и получает одно удовольствие от своей яркой насыщенной жизни.


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