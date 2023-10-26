Мнение: Бес оружия

Сегодня в США в городе Льюистон (штат Мэн) 40-летний нелюдь Роберт Кард открыл огонь по людям. Погибло 22 человека, более пятидесяти человек ранены.

Родным и близким погибших и пострадавших – соболезнования и сочувствие.

И недоумение: когда в США поймут, что пока в стране так легко приобрести оружие, такие трагедии были и будут периодически происходить?

Владение оружием – это всегда бесовщина. В руках нелюдя рано или поздно оно стреляло и будет стрелять.

И не надо говорить о том, что оружие для самообороны уменьшает вероятность подобных массовых расстрелов. Среди тех, кто погиб или получил ранение в Льюистоне сегодня, наверняка были и те, у кого было право на ношение оружия. Но оно не помогло.

Хорошо, что в России нет такого же свободного оборота оружия, как в США. Если бы у нас оружие можно было бы приобрести так же просто, как в США, у нас, думаю, каждую неделю происходили бы такие бойни, какую в американском Льюистоне устроил 40-летний нелюдь Роберт Кард.

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