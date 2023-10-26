 

“Произошла неслучайно”: Кристине Асмус озвучили жуткую причину травмы

26.10.2023, 22:21, Новости дня
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В настоящее время вовсю идут съемки новой киноленты, сильно отдающей мистическим характером. Как сообщает neva.today, картина “Кинопленка №8” рассказывает о неординарном случае в Санкт-Петербурге. События, происходящие с актерами фильма, только подтверждают его загадочный характер. Кристина Асмус, в частности, получила серьезную травму — и даже не скрывает ее связи с новой ролью.

На своей странице в соцсети актриса рассказала о произошедшем. Неожиданную причину ее травмы озвучил оператор-постановщик фильма “Кинопленка № 8”. Да, смахивает на конспирологию, однако он уверен: эта травма “произошла неслучайно” и является следствием судьбы. И дело вовсе не в том, что она играла не до конца натурально: Кристина Асмус настолько сильно отдалась своей роли, что сама Вселенная решила ей помочь и добавила настоящей боли.

“Звучит жутко, но кто знает меня в работе, поймет, даже очень”, — написала Кристина Асмус.

Девушка подчеркнула, что, какую бы роль не играла, всегда выкладывается по полной программе и “работает на тотальное преодоление”. Роль в фильме “Кинопленка №8”, по ее словам, оказалась критически сложной. Теперь ее организм ощутил боль в полной мере: Кристина Асмус может больше не притворяться.

Фильм рассказывает об очень ностальгической части нашего прошлого — о видеопрокате. У его хозяйки, которую и сыграла Кристина Асмус, пропал родной сын — в поисках ребенка она вступила в конфликт с одним из лидеров уголовного Санкт-Петербурга.


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