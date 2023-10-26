 

Видео: Игорь Николаев выступил перед публикой после сложной операции

26.10.2023, 22:21, Новости дня
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Игорь Николаев заставил не на шутку переживать своих поклонников с начала этого года. В январе он попал в больницу с сердечным приступом. К счастью, уже на следующий день артист вышел на связь со своими подписчиками и даже не стал отменять даты ближайших концертов.

Но в сентябре ситуация, кажется, выглядела более серьезно. Истинную причину, по которой Николаеву провели операцию на сердце, пока до конца не разъясняют. Сначала шла речь о коронарном шунтировании сердца, также ходили слухи о том, что народный артист России пережил третий инфаркт. И даже были сведения об обычном плановом осмотре.

И все же, несмотря на количество домыслов и мнений, важным остается только одно: любимый певец и композитор идет на поправку и уже на прошлой неделе Игорь Николаев выступил перед публикой после сложной операции.

Николаев вышел на сцену, чтобы сыграть на фортепиано. Поклонники были в восторге и поддержали любимого артиста. Многие из зрителей пожелали певцу крепкого здоровья и выразили обеспокоенность о таком скором выходе на сцену, отметив важность восстановления после операции.

На видео заметно, что Игорь Николаев соскучился за любимым делом. Артист сыграл очень проникновенно. А публика, кажется, просто замерла, заслушавшись прекрасным исполнением.


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