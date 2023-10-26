 

“Не ждите завтра”: солистки “Тутси” дали россиянам ценный совет

26.10.2023, 21:10, Новости дня
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Красотки из знаменитого музыкального трио “Тутси” в интервью Пятому каналу рассказали о том, как видят настоящее женское счастье. На премии Fashion People Awards солистки поделились секретом его обретения в нынешних реалиях. Прежде всего, как считает Мария Вебер, нужно найти счастье в себе. А из этого пункта вытекают последующие: “полюбить себя, заниматься собой, развиваться, любить себя”. Такой вот, казалось бы, незамысловатый рецепт. Ко всему прочему Мария отметила, что не призывает доходить до нарциссизма, но здоровое отношение к самому себе очень даже приветствует.

Второй важный совет: “Не ждите завтра”. По словам девушек звездного коллектива, счастливым нужно быть сегодня. Ждать чего-то совершенно бессмысленно, по их словам. Будь то покупка машины, шубы или еще чего-то дорогого. Все это не имеет никакого значения наряду с тем, что нужно наслаждаться текущим моментом времени.

Ирина Ортман и Леся Ярославская поддержали свою коллегу Марию Вебер и подчеркнули, что всегда прислушиваются к ее мудрым советам. Девушки, кажется, своим личным примером совершенно точно доказали вышесказанное.

Ранее 45-летняя солистка группы “Тутси” Ирина Ортман рассказала о своих домах и доходах. Ее слова приводили “Дни.ру”.


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