 

В России обновили закон о гражданстве: кого касаются нововведения?

26.10.2023, 21:10, Новости дня
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В четверг, 26 октября, в России вступил в силу обновленный закон о гражданстве, который в основном касается мигрантов, сообщает URA.RU. В частности, иностранцы могут получить гражданство РФ по упрощенной схеме. Такой привилегии достойны те, чьи родители родились или жили на территории РСФСР и были гражданами СССР; кто имеет родственников, проживающих на территории, относившейся к Российской империи или Советского союза; чьи близкие родственники проживают на территории России. Об этом пишет сайт VSE42.RU.

Как отмечает сайт “Вести Подмосковья”, теперь такие иностранцы не обязаны, получив вид на жительство, проживать на территории РФ в течение пяти лет ради получения гражданства.


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