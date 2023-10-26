Мнение: Без русских туристов Италия увядает

Читатель Пётр пишет, что туристическая Италия деградирует, приходит в упадок прямо на глазах. Местные бизнесы закрываются, дома и гостиницы пустеют. Цитирую из письма:

…Я с 2006 года почти каждый сезон посещаю итальянский регион Сардиния. На карте найти несложно — крупный остров прямо под Корсикой, западнее итальянского «сапога». Весь остров курортный. Первые годы отдыхали в отеле, потом родители приобрели здесь виллу на южном берегу. Климат жаркий, в центре острова небольшие горы. Минусовой температуры не бывает, в самый сезон (июль-август) бывает и до плюс 40, а чаще около 32 градусов. В этом году было и вовсе 25, что очень порадовало.

В основном время проводим на южном побережье, но за годы объехал почти весь остров. На восточном побережье есть зона для олигархов, там не бывал. Перехожу к сути наблюдений.

За эти годы пропало ощущение лоска. Всегда были заброшенные строения, но сейчас они стали встречаться повсеместно. Некоторые дома и дачи стоят пустые, на них висят объявления о продаже. В ближайшем городке, Пуле, много закрытых магазинов, кафе, парикмахерских и прочих услужных точек. До пандемии такого не было, свободной площадки для малого бизнеса было не найти.

Вдоль магистральных дорог стабильно замусорены обочины — пачки от сигарет, чипсов, пакеты и т.д. Повторюсь, каким-то шиком и лоском и не пахнет. По сравнению с Петербургом кажется грязнее везде, кроме улиц городов. Но я предвзят: поговорка про соринку в чужом глазу тут уместна.

Упростились общественные пляжи (формально все пляжи открытые, но есть пляжи отелей или, например, нашего «садоводства», куда попасть посторонним проблемно и муторно). Стало значительно меньше коммерческих развлекух. Там, где раньше можно было взять аквайбайк или лазер (одноместный швертбот), ничего этого нет. Но популярностью они пользовались небольшой. В нашей зоне интересов даже на, прости господи, банане не покатаешься. Всякие парашюты за катером, вейкборды, тоже отсутствуют. Раньше были. Знаю два закрывших семейных ресторана, из тех, что были самыми привлекательными по качеству (ценовой сегмент выше среднего). Но все же не могу утверждать, что система — только как одна из копеечек в копилку.

Из однозначно позитивного — за время пандемии обновили аэропорт, стал хоть и региональным по размеру, но вполне современным.

Общее ощущение — планомерное увядание и понижение статуса места. Хотя климат, языковая среда и европейский уклад делают Сардинию явно привлекательнее с точки зрения пляжного отдыха, например, Турции. Вот фотографии местных пляжей — как видите, там много почти райских мест (ссылка).

PS. В супермаркете в винном отделе видел водку «Русский Стандарт». Понимаю, что экспорт этой продукции санкции не запрещали, но удивился. Производство посмотрел на этикетке — Пулковское шоссе, июнь 2022. Рядом «Белуга» и другие бренды.

И действительно, поездки в Европу стали сложнее и дороже. Однако денежные соображения — только часть проблемы. Вторая часть проблемы — настроение. Многие россияне, которые легко могли бы себе позволить европейские курорты, не едут в Европу, так как полагают, что европейцы больше нам не друзья.

Я знаю, что вы мне сейчас скажете — брюссельские ведьмы это одно, а хозяин семейного ресторанчика на юге Италии — совершенно другое. Согласен, согласен, в Евросоюзе хватает нормальных людей, при этом многие из них любят Россию, не обращая внимания на местную пропаганду.

И всё же после 2022 отношение к Европе в России уже не то. Многие предпочитают теперь или отдыхать дома — в Крыму, в Сочи, на Байкале — или лететь, скажем, в сказочный и романтический Иран.