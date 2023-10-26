 

Рупор кремлевской пропаганды: Орбан №2

26.10.2023, 20:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Словакции новый премьер Роберт Фицо обознали основные направления новой политики страны.

1. Словакия больше не будет оказывать военную помощь Украине.
2. Война на Украине началась из-за нападений украинских фашистов на русских жителей страны.
3. Войну на Украине следует как можно скорее остановить и начать переговоры о мире.
4. Словакия больше не поддержит какие-либо антироссийские санкции, которые хоть как-то могут вредить Словакии.
5. "Формула мира" Зеленского оторвана от реальности.

И так далее в том же духе.
В целом, Фицо активно косплеит позднего Орбана. Для Брюсселя это дополнительная головная боль.
Впрочем, большую часть чтого, что Словакия могла передать Украине, она уже передала еще до Фицо.
Тем не менее, победа Фицо и его позиция, достаточно характерно показывают нарастающую усталость от войны в Европе.
Хотя иллюзий на тем ее скорого прекращения питать не следует.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Мнение: Лишь бы не было войны!

27.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия перебрасывает войска в Сирию и Африку

27.10 / Мнение: США после России – дорогая и опасная, но хорошо разрекламированная клоака

27.10 / Роскомнадзор запретил поисковикам выдавать сведения о сайте Amazon Web Services

27.10 / Жизнь медом не кажется: улетевший Шаляпин страдает за границей

27.10 / “Шаг в вечность” – Долина может стать легендой при одном условии

27.10 / Мнение: Неухоженный Лондон, чистая Москва и замена унитаза в Британии

27.10 / Мнение: Еще один Моторола?

27.10 / В Казахстане русский язык переведут на латиницу

27.10 / Врач Татьяна Романенко назвала боль в груди и слабость в числе признаков микроинфаркта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика