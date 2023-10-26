Рупор кремлевской пропаганды: Орбан №2

В Словакции новый премьер Роберт Фицо обознали основные направления новой политики страны.

1. Словакия больше не будет оказывать военную помощь Украине.

2. Война на Украине началась из-за нападений украинских фашистов на русских жителей страны.

3. Войну на Украине следует как можно скорее остановить и начать переговоры о мире.

4. Словакия больше не поддержит какие-либо антироссийские санкции, которые хоть как-то могут вредить Словакии.

5. "Формула мира" Зеленского оторвана от реальности.

И так далее в том же духе.

В целом, Фицо активно косплеит позднего Орбана. Для Брюсселя это дополнительная головная боль.

Впрочем, большую часть чтого, что Словакия могла передать Украине, она уже передала еще до Фицо.

Тем не менее, победа Фицо и его позиция, достаточно характерно показывают нарастающую усталость от войны в Европе.

Хотя иллюзий на тем ее скорого прекращения питать не следует.

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