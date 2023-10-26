 

«Белновости»: ПК и еще пять приборов нужно отключать на ночь ради экономии денег

26.10.2023, 20:10, Разное
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Отключение компьютера и других бытовых приборов от электросети на ночь может существенно снизить расходы на электроэнергию, утверждают эксперты из “Белновостей”.

Как отметили специалисты, даже выключенный компьютер потребляет электроэнергию, это же верно и для ноутбуков, зарядных устройств для смартфонов, телевизоров, микроволновых печей и обогревателей.

Длительное подключение устройств к сети может привести не только к излишним расходам электроэнергии, но и повысить вероятность выхода их из строя.

Чтобы сэкономить на электроэнергии, рекомендуется выработать привычку вынимать вилки из розеток указанных приборов сразу после их использования. Это также может продлить срок службы бытовой техники.

“Закончили просмотр телевизора? Не забудьте вытащить вилку из розетки”, – советуют эксперты.


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