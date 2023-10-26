В «Авиасейлс» назвали три главных страха российских туристов

Большинство российских туристов, а именно 73%, беспокоятся о возможности столкнуться с мошенниками во время бронирования жилья или покупки авиабилетов, говорится в опросе, проведенном в октябре 2023 года группой “Авиасейлс”.

На втором месте по популярности стоит страх быть обманутыми при обмене валюты, об этом заявили 14% опрошенных. Страх столкнуться с мошенничеством при заказе такси отметили 6% респондентов, а в ресторанах или магазинах — 5%.

Представители сервиса “Авиасейлс” подчеркнули важность осторожности, хотя большинство путешественников на практике не сталкиваются с мошенничеством в поездках. также специалисты советуют использовать проверенные сервисы для аренды и бронирования, что поможет избежать неприятных сюрпризов.

Из опроса также видно, что 55% респондентов никогда не сталкивались с мошенничеством в путешествиях, 16% утверждают, что им приходилось сталкиваться с неприятными ситуациями при бронировании жилья или билетов.

Каждый десятый путешественник подвергался уловкам жадных таксистов, и столько же пользователей переплачивали в ресторанах или магазинах в новом городе или стране. 7% респондентов признались, что теряли деньги при обмене валюты.