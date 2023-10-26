 

“Преграда на пути любящих сердец”: свидание Собчак с именитым артистом сорвалось

26.10.2023, 20:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Что именно пошло не так, остается гадать. Ведь эпатажность всея “Ютуба” Ксения Анатольевна Собчак не оставила объяснений случившемуся. Телеведущая только написала скромное сообщение в своем телеграм-канале: “Шекспиру и не снился такой накал страстей: против нашего свидания сегодня даже звезды”.

Кто же он этот счастливчик, с которым сама Ксения Собчак решила пойти на второе свидание? Это тот, с кем у журналистки уже была одна страстная встреча: искры летели во все стороны. Первое свидание Собчак и Моргенштерна* закончилось как-то не камильфо. Артист заявил, что Ксения Анатольевна из себя ничего не представляет без подсказок в наушник. Очевидно, что после таких слов рэпера расставание было громким.

Но вот откуда не возьмись появилась новость о второй встрече экшен-пары. И, судя по афише, предполагалось, что это будет нечто, что затмит предыдущую. Еще бы. Один из лучших отелей Дубая, красота, комфорт, вкусные угощения и две звезды на одной сцене. Да и стоимость билетов с размахом по-дубайски: от 25 до 100 тысяч рублей, чтобы посмотреть на очередное зрелище.

Все с нетерпением ждали 26 октября. Ведь именно на этот день была объявлена долгожданная встреча. Но что-то пошло не так. В то время, как гости, скорее всего, уже наводили марафет и примеряли наряды, Ксения Собчак сообщила, что возникла некая “преграда на пути любящих сердец”. Ну, и с надеждой добавила, что преодолеть ее она все же намерена. Естественно, не одна.

* Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / “Хочет в Россию”: зачем немецкий сын Сафронова рвется к русским

28.10 / Раскрыты приемы злоумышленников для кражи денег с банковских вкладов

27.10 / Почему Успенская потеряла часть поклонников: ответ довольно прост

27.10 / Нужно быть осторожным: пережившего трагедию Билана предупредили об опасности

27.10 / “Я любил его”: Дима Билан опубликовал трогательное видео с признанием

27.10 / Выглядит потрясающе: пластический хирург выдал секрет 64-летнего Малинина

27.10 / Орбан назвал стратегию ЕС по Украине провальной и призвал разработать «план Б»

27.10 / Собянин: В сентябре в Москве ввели 13 новых домов по программе реновации

27.10 / Глава Комиссии ООН по расследованию событий в Украине настаивает на объективности ее выводов

27.10 / Ушла из жизни звезда фильма “Последний герой”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика