 

В нескромном райдере Басты нашли один удивительный пункт: и зачем ему столько?!

26.10.2023, 20:00, Новости дня
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Мероприятие запланировано на 5 ноября, в компании с артистом выступят и другие известные лица российского шоу-бизнеса, среди которых, например, Zivert. Василий Вакуленко давно поставил свое дело на поток и не выступает абы где. Баста или дает масштабные концерты на стадионах, или выступает на частных мероприятиях за очень крупную плату.

В середине этой осени в крупнейшем городе Эмиратов планируется большой фестиваль, его организуют два знаковых мировых продюсера — Максим Берин и Хорхе Иглесиас. Мероприятия, организованные этими людьми, всегда славились своей показательной роскошью и проходили в фешенебельных местах, от Куршевеля до Монако. На сей раз вип-клиенты пожелали, чтобы для них выступил Баста.

Тусовка, если ее можно так назвать, будет действительно непростой, хотя бы если учесть, что просто так на нее не попасть: лидеры списка “Форбс” заплатят за это право тысячи долларов. Именно на таких вечерах зачастую случаются судьбоносные встречи с заключением дорогих договоров — под пение таких артистов, как Баста.

Если верить попавшему в Сеть райдеру Басты, за выступление рэпер получит не менее десятка миллионов рублей. Кроме того, Баста требует самолет бизнес-класса: доставить же его из аэропорта на выступление должен дорогой “Мерседес” — “Майбах” класса S. А перед концертом артист должен хорошо подкрепиться: Баста настаивает, чтобы в его гримерке были и груши, и авокадо, и разные виды молока. Об этом рассказывает “Радио 1”.

Что любопытно, в списке требований рэпера совсем нет алкоголя — зато есть сосиски. Аж 60 штук! Причем конкретной марки. Остается только догадываться, зачем Баста потребовал такое огромное количество колбасных изделий — впрочем, главное, чтобы наелся.


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