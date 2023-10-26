Мнение: Клопиный психоз во Франции, психологи и упадок рациональности

1. Оказывается, в нашествии клопов на Францию виноваты не мигранты, не упадок нравов и не ленивые французские дезинсекторы. Просто так исторически сложилось, не стоит обращать на это внимания, клопы и клопы… А вот в массовом «клопином психозе», по мнению французских спецслужб, виновата Россия (ссылка):

Французская разведка обвинила российские СМИ в том, что они способствовали “психозу” жителей из-за распространения постельных клопов, сообщила телерадиокомпания BFM TV.

По данным журналистов, гипотеза о “роли России” серьезно рассматривается в разведсообществе. Власти даже организовали межведомственное совещание на фоне роста числа публикаций о появлении вредителей в общественном транспорте, кинотеатрах и отелях. Как отмечает СМИ, новости вызвали у французов “психоз”. Спецслужбы считают, что это произошло не без участия российских медиа, “подпитывавших тему”.

По утверждению BFM TV, несколько публикаций были недостоверными и основывались на искаженных или несуществующих материалах французских СМИ. Например, указывалось, что из-за санкций против России и запрета на импорт во Франции не оказалось необходимых химикатов, чтобы травить насекомых. В других публикациях утверждалось, что приток огромного числа переселенцев с Украины способствовал прибытию насекомых в Европу, замечают журналисты, утверждая, что все эти данные российские СМИ взяли из якобы несуществующей французской статьи.

В то же время авторы репортажа признали, что непосредственно к наплыву насекомых Россия не имеет никакого отношения, а сама проблема остается нерешенной десятки лет.

“По правде говоря, уже более 20 лет в нашей стране наблюдается регулярный рост числа этих вредителей”, — говорится в материале.

Отмечается также, что сообщения о нашествии клопов, которые начались с публикаций пользователей в социальных сетях, наснимавших ползучих в метро и кинотеатрах, вызвали волну публикаций прежде всего во французской прессе, а затем и во всех международных СМИ.

“Профсоюз специалистов по дезинсекции сообщил, что отвечал на запросы BBC, New York Times, СМИ из Европы. Медиа по всему миру представляли Францию как зараженное государство. Марокко и Алжир даже потребовали дезинфицировать корабли, прибывающие из Франции”, — отметило СМИ.

2. Психологов в мире всё больше и больше, однако психических расстройств в человеческой популяции меньше не становится, скорее наоборот. По мнению Виктора Мараховского, дело может быть в том, что под личиной психологов во многих случаях скрываются профнепригодные шарлатаны, жулики-уголовники и прочие активисты (ссылка):



Факт 1: вот уже век передовой мир тщательно и за огромные деньги борет расстройства ментального здоровья с помощью многотысячных армий профессионалов, прокачанных в лучших психологических науках.

Факт 2: процент граждан с психическими проблемами стабильно растёт, процент распадающихся семей стабильно растёт, процент людей на колёсах и других веществах стабильно растёт, процент людей в депресняке стабильно растёт, число новых расстройств стабильно растёт (ещё какие-то жалкие 20 лет назад т.н. трансгендеров в передовых странах были доли процента, сейчас каждый 90-й).

У меня есть только одна версия. Что если в открытое окошко для «профессионалов психологической помощи» рванули в первую очередь те, кого в нормальном мире не пустили бы ни в священники, ни в доктора?

Просто один пример: на днях в городе Филадельфии зверски убили активиста Джоша Крюгера, который (на казённые деньги) отдал всего себя оказанию психологической помощи и социальной реабилитации наркоманов, ЛГБТ, вич-инфицированных, бездомных и других дискриминируемых групп. Он сам прошёл через всё это и поэтому был взят на работу и в муниципалитет, и в качестве автора в местные издания.

…В общем, как выяснилось спустя несколько дней:

А) Активиста на зарплате Джоша убил 19-летний негр-наркоман.

Б) Он убил его за то, что активист Джош грозил опубликовать их интимное видео, ибо

В) Активист Джош имел с негритёнком сексуальную связь с 15-летнего возраста последнего, пользуясь своим доступом к неблагополучным подросткам.

Г) У активиста Джоша нашли метамфетамин.

Внимание, вопрос: сколько таких активистов Джошей бродят по миру, мечтая получить полномочия на «работу с уязвимыми», а также деньги за эту работу и полномочия?

И нет ли какой-то корреляции между тем, что их столь много развелось в области ментального здоровья, и катастрофически блестящими результатами их труда?

Действительно, контингент поступающих в вузы на психологию известен: среди абитуриентов есть как нормальные, так и те, кто рассчитывают при помощи учёбы потравить в первую очередь собственных тараканов. И всё же, полагаю, основную деструктивную роль играют не психологи, а само современное общество, в котором традиционные ценности заменили или на бесплодное потребительство, или, хуже того, на радужно-зелёную ересь.

Гонка за счастьем и порочными удовольствиями ведёт в тупик. Одно из главных заблуждений последних десятилетий заключается в том, что человек может и должен быть счастлив. Цитирую из своей статьи в «Школе Капитализма» (ссылка):

Большую часть времени люди несчастны, и это абсолютная норма. Постоянно счастливый человек обычно серьёзно болен и как минимум стоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Временного счастья несложно достичь, приняв хорошую дозу алкоголя или обезболивающего вещества, но я сомневаюсь, что адекватному человеку захочется купить себе счастье таким грубым способом, и уж тем более мало кто захочет остаться в этом блаженном состоянии навечно.

Нормальное для человека состояние — чересполосица, постоянные колебания между чёрным и белым. Сегодня счастье, завтра горе, послезавтра ни то, ни сё. Сейчас голоден, через два часа сыт. Вечером хочешь спать, утром тянет работать или развлекаться. Если сломать систему чувств, при помощи которой организм помогает нам управлять нашей жизнью, мы станем не счастливыми, а больными. К примеру, заглушая малейшие намёки на голод шоколадками, в долгосрочной перспективе мы, вероятно, заработаем ожирение. Потому что периодически чувствовать голод — не только нормально, но и почти необходимо.

Тем не менее, реклама и пропаганда толкают нас именно на эту глупость — попытаться начисто избавиться от всего, что только может доставить нам малейший дискомфорт. Вот типичная реклама йогурта — «не дай голоду ни единого шанса» (видео). Реклама чипсов — «одолей голод, или голод одолеет тебя» (видео). Реклама батончиков — «ты не ты, когда голоден» (ссылка). А раньше, в наивные дореволюционные времена, эффект от своего товара рекламировали ещё более прямо — съел пилюли Икс, благодаря этому «принимаю участiе в какомъ угодно обществѣ и всѣми любимъ». В книжках и фильмах то же самое: мучаешься, страдаешь, а потом приплывает корабль с алыми парусами, и всё — 50 лет безоблачного счастья, до самой гробовой доски…

3. Блогер keleg приводит любопытные графики из недавнего отчёта ООН. Согласно исследованиям учёных, уровень рациональности в англоязычном мире падает – это видно по лексике как газетных публикаций, так и художественной литературы (ссылка):





Оно и неудивительно: современная западная культура построена на эмоциях, причём зачастую на мусорных эмоциях. Печально смотреть на деградацию западного мира, но, с другой стороны, чем Запад будет глупее, тем меньше у него будет возможностей вредить нормальным странам, таким как Россия, например.