 

Мнение: О проблемах с сердцем у Путина… Потребовалась реанимация?

26.10.2023, 19:35, Разное
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Короткий ответ — да. Причём, на оба вопроса: как на прямо заданный в заголовке, так и на косвенный.

Информация от источника, которому нет оснований не доверять. И который намного лучше других знает о самой сути проблемы. Нынешний российский президент Владимир #Путин действительно пожаловался на боль в сердце совсем недавно.

Так прямо и заявил, что сердце у него болит.

Из-за ситуации в Палестине, где «новый виток палестино-израильского конфликта уже унёс тысячи жизней». Об этом глава государства сказал на встрече с представителями религиозных объединений России. Из текста стенограммы не очень понятно, когда она состоялась. Однако #новость о мероприятии была опубликована 25 октября — уже после того, как не только в «телегах», но и зарубежных СМИ появилась информация о якобы имевшем место сердечном приступе у нынешнего российского президента. График которого с сайта Кремля как бы намекает, что Владимир Путин — бодр, здоров, активен и рукопожатие у него крепкое.

Однако есть ещё один нюанс.

Незадолго до встречи со священнослужителями Владимир Путин провёл «внеплановое» совещание с постоянными членами Совбеза. Однако присутствовали на ней далеко не все из числа «постоянных», а только узкий круг доверенных лиц — см. фото. Его ещё называют «малым Политбюро».

Эта встреча примечательна не только «говорящим» официальным фото — имеющий очи, да узрит, © — но и вызовом на мероприятие, посвящённое внедрению «современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства», чисто «спортивного» вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Притом что собственно технологическую сферу курирует другой зампред правительства — Денис Мантуров. По слухам, Владимир Путин благоволит к обоим. К слову, с Денисом Мантуровым глава государства встретился отдельно. И снова — «через голову» премьер-министра Михаила Мишустина: ни тот, ни другой его зам в президентском подчинении не находится.

Не похоже ли всё это на некие «смотрины» в преддверии возможной смены кабинета министров после президентских выборов 2024 года?

Или, может быть, по каким-то неизвестным причинам — не исключено, что и «сердечным», — вновь реанимирована операция «Преемник»?

Хотя… Одно ведь не исключает другого?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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