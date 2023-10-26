Рупор кремлевской пропаганды: Разрушения в Секторе Газа. Вид со спутника

Разрушения в секторе Газа. Вид со спутника.

Фотки загружал через обновленный фотохостинг ЖЖ.

Пишите, как у вас отображается на текущем стиле журнала и есть ли какие-то косяки с отображением.

PS. То, что наконец то добрались до обновления фотохостинга это хорошо.

Из того, что бы я хотел нового в ЖЖ это расширение кол-во символов для одного поста, чтобы не приходилось большие посты разбивать на 2.

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