 

«Обещал взять Тайвань за три дня»: стала известна причина отставки министра обороны Китая Ли Шанфу

26.10.2023, 19:33, Разное
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По информации агентства Bloomberg, экс-министр обороны Китая Ли Шанфу полностью провалил подготовку к захвату Тайваня и был уличён в коррупции. Сейчас генерал-полковник находится в секретной тюрьме для высокопоставленных чиновников и ожидает приговора суда.

Источник внутри правительства КНР сообщил, что Ли Шанфу отвечал за модернизацию китайской армии и лично обещал Си Цзиньпиню окончательно решить тайваньский вопрос. Опальный министр заверил всех, что народная гвардия КНР пройдет парадным маршем по улицам Тайбэя ещё до конца сентября. Перед намеченной датой операции народно-ревизионная комиссия обнаружила на складах отсутствие снарядов, после чего Ли Шанфу арестовали.

«Он говорил, что всё готово к операции по возвращению исконно китайских земель. Обещал взять Тайвань за три дня двумя полками морской пехоты. А вместо этого оказалось, что всё разворовано и вторжение даже не началось. Миф о великой непобедимой армии Китая разрушен», — заявил источник в высшем командовании на условиях анонимности.

Эксперты полагают, что бывшему министру обороны вынесут смертный приговор и скорее всего расстреляют. Но источники Bloomberg это отрицают: следствие выяснило, что для расстрелов долгое время закупались холостые патроны вместо боевых, и прямо сейчас. В связи с этим он может быть приговорён к пожизненному заключению.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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