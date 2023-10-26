Минцифры: в 2024 году врачи и учителя получат миллион планшетов с российской ОС

В 2024 году врачи и учителя получат планшетные компьютеры, оснащенные российской операционной системой. Информация об этом была сообщена министром цифрового развития РФ Максутом Шадаевым.

Первая поставка будет включать в себя целый миллион устройств. Впоследствии, парк планшетов расширят путем масштабирования данного проекта.

Министр отметил, что в настоящее время обсуждаются источники финансирования данной программы, а также анализируются пилотные образцы планшетов, чтобы убедиться в эффективной работе российской операционной системы. В 2024 году планируется провести пилотный запуск, и после успешного старта начать масштабирование проекта.

Министр подчеркнул, что большие заказы со стороны государства являются важным способом развития российского производства планшетов. Он признал, что микроэлектроника, в том числе и планшеты, представляют собой отрасль, в которой РФ отстает от мировых лидеров. Российским производителям сложно конкурировать с китайскими компаниями, которые предлагают высокоэффективные, технологичные и доступные устройства.