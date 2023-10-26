 

Пережившая трагедию звезда “Кривого зеркала” оказалась на операционном столе

26.10.2023, 18:49, Новости дня
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Братья Пономаренко — Валерий и Александр — были любимцами российской публики и звездами юмористического театра “Кривое зеркало”. Пародисты выступали дуэтом и долгие годы гастролировали по России — к сожалению, это закончилось в прошлом году. Александр Пономаренко проиграл борьбу с онкологическим заболеванием и скончался на 55-м году жизни.

Его брат Валерий не просто лишился партнера по работе — из его жизни исчез, по сути, самый близкий человек. Последний год артист пытался гастролировать самостоятельно или в паре с другими юмористами. К сожалению, психологические переживания дали о себе знать и больно ударили по его сердечно-сосудистой системе.

Вчера звезду “Кривого зеркала” срочным порядком доставили в больницу — и тут же отправили на операционный стол. Отечественные медики сработали блестяще. Правда, теперь Валерий Пономаренко будет должен существенно изменить свой образ жизни, ведь проблемы с сосудами до добра не доводят.

“Делали хорошие профессионалы-врачи. Низкий им поклон”, — отдает должное специалистам Валерий Пономаренко.

К настоящему моменту звезда “Кривого зеркала” уже находится на курсе реабилитации и выражает глубокую благодарность врачам. На восстановление работоспособности уйдет какое-то время, но уже очень скоро Валерий Пономаренко вернется на сцену и продолжит радовать зрителей.


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