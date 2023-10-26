Раскрыта хитрость: как Джигурда собирается получить наследство бывшей любовницы

Казалось, что 26 мая 2023 была поставлена точка в деле о наследстве миллионерши Людмилы Браташ. Суд постановил, что все наследство покойной перешло, как и полагается по закону, ее сестре. Однако на состояние Браташ претендовал и продолжает претендовать Никита Джигурда. Как так получилось, что до сих пор эпатажный шоумен намерен вступить в права наследования, когда есть решение суда?

Дело давнее и очень непростое, как выяснилось. С 2016 года шли судебные тяжбы между Джигурдой и сестрой Браташ: кто получит наследство. По закону у Браташ была одна единственная наследница – ее родная сестра, поскольку ни детей, ни мужа у женщины не было. Но ко времени вступления в права наследования на состояние покойной стал претендовать и Никита Джигурда. Он якобы предъявил завещание, в котором Браташ указала именно его как наследника. Ведь известно, что семья Джигурды и Анисиной дружила с Браташ. Женщина даже крестила их сына. А еще до свадьбы с Анисиной Джигурда состоял в отношениях с Браташ, как выяснилось.

Тем не менее, Никита Джигурда, похоже, не намерен сдаваться. Шоумен подал иск в суд на нотариуса, который якобы отказал ему в выдаче свидетельств о праве на наследство, рассказывает юрист Анастасия Подгрудкова изданию “Страсти”. Тем не менее, этим он мало чего добьется, считает эксперт.

Есть мнение, что Никита Джигурда тянет время, чтобы обойти обязательность судебного акта. Якобы в этом и заключается его хитрость. Артист надеется, что ему удастся обойти наследницу во втором в споре, где ее не привлекают к ответу. А, значит, суд, по его задумке, не узнает о наличии первого судебного акта – то есть о наличии наследницы. Хотя, учитывая публичность Никиты Джигурды, это сомнительно, утверждает юрист.