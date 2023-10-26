Мнение: Германия теряет производство стали, финские пакости в судостроении и шведское автовредительство

1. Германия в 19-м веке была объединена «железом и кровью», согласно известному выражению Отто фон Бисмарка (ссылка). Сталелитейная промышленность на протяжении более полутора веков являлась основой немецкой экономической и военной мощи. Однако в 21-м веке поражённая зелёной чумой Германия рискует лишиться собственного производства стали (ссылка):



Сталь всегда была гордостью Германии и одной из основ ее экономического процветания. Более того, Евросоюз начался с объединения нескольких стран, который назывался Европейское объединение угля и стали. И Германия играла в этом объединении чуть ли не основную роль как один из крупнейших европейских производителей обеих продуктов. Рурский регион в Германии известен на весь мир, а имена Крупп и Тиссен стали синонимами как германской военной машины, так и ее экономического процветания. Но теперь все это может уйти в историю.

Давить на немецкую сталь начали уже давно. Во-первых, было заключено европейское соглашение о «зеленой стали», которое подразумевало экологически чистое производство продукта, что сильно ударило по многим сталелитейным производствам. Производство стали достаточно сложно сделать экологически чистым, а может, и невозможно вовсе. Но такова цена сплава, который является основой практически всей индустрии.

Кстати, соглашение о «зеленой стали» касалось только Европы, но при этом страны Евросоюза могли легко и без проблем закупать сталь из третьих стран, например, из Китая и Индии. Конечно, это были в основном не технологичные сорта, но массово применяются именно они.

Сталелитейщики Германии были вынуждены выкручиваться, сосредоточив свое внимание на производстве уникальных дорогих сортов стали. Их в мире выпускают немногие, и главным конкурентом тут являлись США. Но в любом случае Германия уже не могла считаться сталелитейной державой.

Сейчас похоже, что германскую сталь собираются добить и вовсе. Новый удар пришел с новыми ценами на энергоносители. Литье стали — процесс крайне энергопрожорливый, стало быть, чувствительный к ценам [на электричество]. И сейчас цена немецкой стали выросла еще сильнее. А производители из других стран, не обремененные глупостями о «зеленой стали» и имеющие доступ к недорогим энергоносителям, научились выпускать не только недорогие массовые сорта сплава, но и дорогостоящие технологичные. И они сейчас сильно дешевле немецких. Причем поставить какие-то заградительные пошлины на сталь для Европы из других стран будет подобно выстрелу в голову, потому что от стали зависит буквально все.

Тревогу бьют уже и акционеры компаний, и профсоюзы, потому что в случае банкротства без работы могут оказаться десятки тысяч людей. А кроме этого будет нанесен удар и по смежным производствам.

В России довольно успешно сражаются против гей-парадов, и это, конечно, правильно. Мы наконец-то нашли хороший баланс: не лезем людям в брюки, как в СССР, позволяя им грешить в своих спальнях, но и не скатываемся в рекламу срама, как в США.

К сожалению, с экологами так не вышло. Зелёные бесы очень сильны в России: достаточно сказать, что чиновники на продвижении зелёной энергетики зарабатывают ведомственные очки, а чуть ли не в каждой крупной корпорации есть влиятельный отдел Е-Эс-Жэ, который как раз и продвигает экочуму. Сейчас мы смотрим на Германию с жалостью и злорадством. Однако той же болезнью поражена и Россия, причём наше общество даже близко не понимает, чем оно больно.

2. Цитирую фрагмент из интервью с Игорем Орловым, генеральным директором петербургской «Северной верфи». Дела у компании идут неплохо, даже несмотря на срыв поставок оборудования и ожидаемое воровство со стороны финнов, наших северо-западных соседей (ссылка):

— Как повели себя европейские партнёры, когда объявили санкции?

— Можно было предположить всё что угодно, но когда более 10 млн евро заплачено за поставки различного оборудования в виде авансов и просто прекращены разговоры… Мы пытались наладить диалог, найти возможность оплатить этими деньгами какие–то другие работы, но увидели каменные лица наших “партнёров” и нежелание вести переговоры. Просто отвернулись, и всё. Я потом, может, в мемуарах напишу, как мы в условиях санкций сдавали суда с иностранными швартовными и якорными устройствами, которые требуют присутствия шеф–инженеров.

Если говорить точнее, европейцы нам должны более 12 млн евро. В числе лидеров — финская Wärtsilä, которая получила огромные средства. Мы проавансировали поставку трёх двигательных установок. Кроме того, у меня уже было приобретено ещё 22 их установки, которым требовалось сопровождение: решение оперативных вопросов, программное обеспечение, исправление замечаний по результатам испытаний. Они не выполнили никаких обязательств. А ведь есть ещё рыбофабрика, есть и другое оборудование.

— “Наследники” европейцев, которые выкупили их российские “дочки”, не смогли вам помочь?

— Они никакого отношения к этому не имеют, поставки шли через скандинавское юридическое лицо. Мы им предлагали: есть ваше поставленное оборудование, за которое мы ещё не до конца рассчитались. Перекиньте российской организации остаток, чтобы они помогли нам всё доделать. Нет. Воровство в чистом виде — другого определения у меня просто нет. Иски в российские суды мы подали, всё как полагается. Но перспективы туманны.

Расчёт финнов понятен. Они предполагали, что в 2022 Запад дружно навалится на Россию, «порвёт в клочья» нашу экономику и заставит нас капитулировать. Конкретно финны, с их примитивным мышлением лимитрофов, планировали принять самое деятельное участие в дележе шкуры убитого медведя. Апеллировать к их совести и порядочности нет смысла, культура не та. Финны, прибалты, поляки и прочие осколки Российской Империи в массе своей не воспринимают нас с вами как полноценных людей. С точки зрения лимитрофов, ограбить русского — это справедливая компенсация за те многочисленные обиды, которые Россия им якобы нанесла.

Разумеется, я сейчас пишу про среднего финна, а не про все 5 миллионов финнов. Есть в Финляндии и порядочные люди тоже, причём в большом количестве. Однако мой многолетний опыт работы с Финляндией показывает, что взятый наугад финн будет честным по отношению к русскому только в том случае, если обман доставит ему какие-то проблемы — проблемы с репутацией, например. Так как США в 2022 освободили финнов от «химеры, называемой совестью», они решили, будто теперь грабить русских безопасно…

Впрочем, у этой проблемы две стороны — неверные финны и наивные русские. Причины, по котором наши бизнесмены до сих пор позволяли себя так легко обманывать, также следует искать в нашей истории. Первая причина — советский перекос в сторону технических наук, презрение к наукам гуманитарным. У наших предпринимателей «от сохи», в малиновых пиджаках и в кирзовых сандалиях на спортивный носок, просто не укладывалось в голове, что вежливый, приятный, лощёный европеец, ездящий на велосипеде и соблюдающий все правила этикета, может повести себя в определённых обстоятельствах как законченный подлец из приключенческих романов.

Вторая причина — социалистическая бедность, из-за которой обычный иностранец в хорошей одежде и с жевательной резинкой в кармане, щепетильно порядочный в мелочах и охотно готовый помочь аборигенам небольшой суммой, казался советскому гражданину чуть ли не представителем высшей расы. Эта аура хорошей репутации оставалась ослепительно яркой в нищие девяностые, потом постепенно тускнела, и не погасла окончательно даже сейчас. Рекомендую пересмотреть выпуск «Американский Степан» передачи «Осторожно, Модерн 2!» (видео). В девяностые американцы воспринимались в России именно так.

Повторю очередной раз: мы должны сказать спасибо США за их санкции и, вообще, за всё то, что полезло с Запада в 2022. Нам очень полезно будет осознать, что русские с точки зрения европейцев — законная добыча, что «джентльмен к западу от Суэца не отвечает за джентльмена к востоку от Суэца», и что конкретно лимитрофы из так называемого Пояса Обиженных готовы вредить нам даже с умеренным ущербом для самих себя.

3. Мелким вредительством занимаются и шведы, которые дискриминируют русских клиентов (ссылка):

У клиентов Volvo в России перестало работать мобильное приложение, а сервисы лишились возможности диагностировать неисправности.

Компания Volvo Cars официально подтвердила, что в России перестали работать онлайн-сервисы для клиентов марки и фирменных сервисных центров. Об этом говорится в ответе на запрос Autonews.ru, полученном от глобального пресс-офиса шведской марки.

В письме сказано, что Volvo отключила для российских клиентов мобильное приложение Volvo Cars, сервис обмена техническими данными с дилерами марки (TIE), а также систему VIDA, с помощью которой сервисные центры могли проводить диагностику неисправностей автомобилей и обновлять программное обеспечение машин.

Такое решение в Volvo Cars объяснили требованием соблюдать введенные против России санкции со стороны ЕС. В компании подчеркнули, что ограничения касаются всех автомобилей Volvo, поставленных в Россию, даже если обратиться за сервисной поддержкой в другой стране.

А помните, сколько было раньше разговоров про «настоящее европейское качество»? Ну вот оно, европейское качество. Европа похожа сейчас на шикарный ресторан, в котором официант может плюнуть в суп клиенту. Готовят там отменно, спору нет. Но я в таком ресторане есть не буду. И китаец с индийцем тоже есть не будут, даже если их заверят, что в суп плюют только некоторым гостям.