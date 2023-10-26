 

Мнение: ОЗОН – дерьмо!

26.10.2023, 18:30, Разное
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В кои-то веки сподобился воспользоваться службой доставки – книжку себе заказал. На беду, выбрал Озон. До этого, было дело, заказывал через Яндекс, то тут через Озон показалось выгоднее. Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!

Причем задачка-то вроде – элементарнее некуда: я оплатил, решил не связываться с курьером – выбрал пункт доставки буквально напротив своего дома… что, казалось бы, могло б пойти не так?

И началось вроде нормально. Пришло смс от Озона, с набором тарабарских цифр и непонятно куда ведущей ссылкой. Я воспринял это как сигнал и отправился в пункт (он совпадал с почтой) за книжкой. Пятиминутное дело.
Но не тут-то было!

Хрен вам, Алексей Валентиныч. На почте служительница культа отказалась опознавать набор из 15 цифр за что-то значимое. “Вы, говорит, давайте мне со звездочкой!” Какой звездочкой?! В смс никакой звездочки нет!

Ну ладно – есть же ссылка с “подробностями” в том же смс! Иду по ней. Телефон тут же требует установить приложение Озона. Чертыхаюсь, устанавливаю (с намерением, естественно, получить что хочу и тут же его снести).

Всё? Нет. Требует “зарегистрироваться”. “Введите свой номер телефона, мы пришлем вам код по смс”. Ввожу – смс нет, кода нет. Минуту ждем. “Прислать код повторно”. Жму. Всё в Озон Id тут же зависает – но код, что интересно, приходит! Правда, его уже не введешь – все ведь висит.

Перезагружаемся.

Проделал так 5 раз – результат один. Позвонить на “горячую линию” – основная просто отключена, какие-то дополнительные – наглухо заняты.

В общем, один в один история с посылкой для вашего мальчика от почтальона Печкина: посылка есть, но дать я ее вам не могу, потому что вы Озон ID не пройдете никогда.

Как тут не пожелать Озону гореть в аду?

Источник: Размышления вольного социолога


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