Рупор кремлевской пропаганды: Взять в плен или убить

Кадры взятия в плен ВСУшника в ближнем бою.

Враг отстреливался от наших из окопа почти до самого конца. Наш боец обошел его с тыла, подкрался и вырубил ударом оружия по голове, после чего спрыгнут в окоп и скрутил. Разумеется, рисковал жизнью. И разумеется, мог бы просто прострелить ВСУшнику башку. Но решил взять плен. Свой выбор в этом вопросе наш боец сделал, поэтому странно слышать претензии – почему не убил. Каждый сам решает для себя как поступить в этой ситуации. И вряд ли кому-то следует пожелать оказаться в такой ситуации.

С практической же точки зрения, пленный сможет дать какую-то информацию по силам противника + его потом можно добавить в обменный фонд и поменяять на кого-нибудь из наших.

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