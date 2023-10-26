Турецкий Центробанк поднял учетную ставку до 35 процентов

Турецкий Центробанк увеличил учетную ставку с 30% до 35%. Это ее пятое повышение с июня текущего года, когда произошла смена руководства госструктуры.

Регулятор объявил, что политика денежного сдерживания будет сохранена с целью достижения дезинфляционной траектории, укрепления инфляционных ожиданий и контроля над ухудшением ценообразования.

Инфляция в Турции в третьем квартале превысила прогнозы и достигла 70%. В октябре курс турецкой лиры упал до исторического минимума, превысив 28 лир за доллар. Цель Центробанка по инфляции составляет 5%, и для ее достижения регулятор планирует применять “жесткие меры регулирования”.

Хафизе Гайе Эркан, первая женщина, возглавившая Центральный банк Турции после обучения в Принстоне и работы в Goldman Sachs, она заняла пост в июне. В течение двух недель после ее назначения ставка была повышена с 15% до 17% годовых, хотя до нее не повышалась в течение 27 месяцев.