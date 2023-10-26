В “Служебном романе” нашли забавный ляп. А вы замечали?

Ни одна творческая работа не застрахована от ошибок и так называемых ляпов. Вопрос лишь в том, заметит ли зритель. И, конечно, когда перед вами шедевр, вряд ли вы будете всматриваться в детали. То же самое можно сказать и о бесконечно любимой комедии Эльдара Рязанова.

Фильм “Служебный роман”, снятый по сценарию пьесы “Сослуживцы” и вышедший на экраны в 1977 году, стал беспрецедентным лидером советского кинопроката. Его посмотрело огромное количество человек – 58 миллионов. Наверное, все дело в том, что фильм снимали о жизни: такой близкий сюжет для каждого советского человека со средней зарплатой и житейскими хлопотами не мог не вызвать интерес. Обыкновенные будни “среднестатистического учреждения” как нельзя лучше передали замечательные актеры советского театра и кино. Им сложно было не поверить.

Так, например, Лия Ахеджакова сыграла миниатюрную всезнающую секретаршу Верочку, которая постоянно блистает в модных нарядах. Ее лоск и ухоженность поставлены в противовес внешнему виду начальницы – ненакрашенной “серой” средних лет женщине – Людмиле Прокофьевне Калугиной, которую сыграла Алиса Фрейндлих.

Как известно, именно Верочка стала тем самым мотиватором для Людмилы Прокофьевны в части повышения градуса женственности и красоты. Верочка учила начальницу, как ходить, как сделать “настоящие” брови, что купить из самых последних модных новинок.

И во всей этой кутерьме не каждый заметит как у Верочки волшебным образом меняется цвет лака на ногтях.

Обратите внимание, когда в следующий раз будете смотреть “Служебный роман”: когда Верочка в кабинете начальницы читает ей лекцию о женских манерах, у нее ногти накрашены красным лаком, как пишет “Общественная служба новостей”. Но стоило парочке перенестись в актовый зал, где Людмила Прокофьевна тренировала походку, как маникюр секретарши превратился в бесцветный.