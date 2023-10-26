 

Совсем ослабла: Галкин* довел Пугачеву до возвращения в Россию

26.10.2023, 17:37, Разное
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С тех пор, как звездная пара покинула страну — после всем известных событий — в Сети периодически всплывают неоднозначные слухи. Если Максим Галкин* выступил с резким осуждением внешней политики России, то Алла Пугачева молчала. Недавно же появились данные о возможном разладе пародиста и “женщины, которая поет”.

Накануне юморист дал концерт в Польше, где косвенно подтвердил печальные слухи о проблемах в отношениях с Примадонной. Как известно, на своих выступлениях Максим Галкин* предпочитает держать народ в веселом настроении — но только не сейчас. Артист спел довольно грустную песню про то, как любовь подходит к концу: разумеется, очевидцы сразу подумали, что героиней этого мини-произведения является Алла Пугачева.

“Кончилась любовь, кончилось все”, — спел Максим Галкин* варшавской публике.

Напомним, что в данный момент бывший завсегдатай “голубых огоньков” находится в зарубежном турне и дает концерты по странам Восточной и Западной Европы. Первый концерт новых гастролей состоялся на Кипре — по приятному совпадению, Максим Галкин* владеет там чудесной усадьбой, где прекрасно себя чувствует и Алла Пугачева. Или чувствовала…

Судя по сообщениям очевидцев, тоска по Родине дает Алле Пугачевой о себе знать. В окружении пожилой певицы давно говорят, что она хочет вернуться в Россию — вот только молодой муж против. Стоит полагать, что Максим Галкин*
скитаниями по миру довел супругу до состояния, при котором возвращение в Москву является единственным верным для нее решением. Говорят, от тоски по Родине артистка не просто ослабла, но и чуть ли не дошла до ручки.

Напомним, что, в прошлом году, будучи верной мужу, Алла Борисовна вместе с детьми переехала в Израиль: любимая артистка осталась солидарна с Максимом Галкиным*. Сейчас, после начала страшных событий на Земле Обетованной, Алла Пугачева вновь находится на распутье.

* — признан в РФ иностранным агентом по решению Минюста.


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