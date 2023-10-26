 

«Пиджак Armani за 10 евро и iPhone 15 за 50!» – немец застрелился, когда увидел цены на российских маркетплейсах

26.10.2023, 17:33, Разное
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В центральном парке Нюрнберга в ночь на 24 октября было обнаружено тело 45-летнего профессора математики Мюнхенского университета.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что за час до смерти мужчина опубликовал на личной странице в Facebook предсмертную записку, оповестил о своём решении знакомых, после чего застрелился из собственного охотничьего ружья.

– По предварительным данным, речь идёт о суициде, криминала тут нет. Погибший обзвонил несколько своих друзей и родственников, которым сообщил о желании свести счёты с жизнью, – рассказал пресс-секретарь полиции Баварии.

Сестра и коллеи профессора сразу же после разговора с ним позвонили в службу спасения и попросили найти мужчину. Немецким полицейским удалось оперативно установить местоположение его мобильного телефона, однако к моменту прибытия полицейских и медиков он был уже мёртв.

В своей предсмертной записке математик рассказал о причинах своего поступка – он дал задание студентам построить модель влияния санкций на экономику России. Один из магистрантов проанализировал стоимость премиальной одежды и техники на российских маркетплейсах. На основании этих данных молодой человек пришёл в выводу, что уровень жизни граждан крупнейшей в мире страны только вырос после введения ограничений со стороны ЕС и США

– Пиджак Armani за 10 евро! iPhone 15 за 50 евро! И это могут позволить себе фактически все русские, тогда как немцы вынуждены работать за брендовую одежду и технику по 60 часов в неделю. Жить так дальше смысла я не вижу. Лидеры ЕС и США, одумайтесь, иначе все вменяемые люди либо уедут в Россию, либо застрелятся, – написал профессор в записке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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