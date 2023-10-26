Онколог Санакович заявила, что риск некоторых видов рака серьезно повышается после 50 лет

Врач-онколог Варвара Санакович пояснила о распространенных видах рака, выявляемых у людей старше 50 лет. Она объясняет, что генетические мутации играют важную роль в развитии раковых заболеваний, так как они могут повредить нормальные клеточные процессы. Это может привести к необычной активности клеток, которые начинают делиться без контроля, образуя опухоли.

Санакович подчеркивает, что существует множество факторов, способствующих возникновению мутаций, включая воздействие окружающей среды, инфекции, образ жизни и генетические особенности. С возрастом количество генетических мутаций в организме возрастает, что увеличивает риск развития рака. Следует также отметить, что старение ослабляет иммунную систему, что делает организм более уязвимым перед раковыми заболеваниями.

Санакович подчеркивает, что риск развития некоторых видов рака, таких как рак молочной железы, рак предстательной железы, рак желудка, кишечника, легких и кожи, особенно возрастает после 50 лет. Она рекомендует регулярные профилактические обследования, начиная с 45 лет, как наиболее эффективный способ своевременного выявления этих видов рака.