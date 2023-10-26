 

“Ничего выдающегося в нем не было” – феномен Виктора Цоя объяснили в двух словах

26.10.2023, 16:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

А началось все вообще издалека, хоть и с громкого события: 17 октября в московском “Крокус Сити Холле” с большим успехом прошел концерт памяти Юрия Шатунова. Мероприятие прошло прекрасно, но некоторые его участники вызвали негодование своими последующими высказываниями. В частности, Лариса Долина заявила, что Юрий никак не может быть легендой — уже хотя бы по статусу своих песен. В интервью для “Дни.ру” Сергей Соседов встал на сторону певицы, а заодно и вспомнил, как ковалась слава других отечественных звезд — например, таких, как Виктор Цой.

Телеведущий напомнил, что гитарист является особым феноменом своей эпохи, эпохи перестройки. Именно в то время сцену стали предоставлять простым “парням из кочегарки”. Феномер

“Герои стали меняться. Раньше все были крутые — Магомаев, Зыкина, Пьеха, Ротару, Пугачева, Антонов… Все эти люди были с образованием, у всех были серьезные программы. В эпоху перестройки стало возможно, чтобы такой парень, как Виктор Цой, оказался на большой сцене. Но ничего выдающегося в нем не было — как и в Юре Шатунове”, — объяснил Сергей Соседов.

По словам музыкального критика, если бы лидер группы “Кино” не попал в нужное время и в правильную конъюнктуру, никто бы о нем так и не узнал. Он уверяет, что таких парней в кочегарке сотни, и выбор просто пал случайно на определенного певца. Сергей Соседов подчеркивает, что до перестройки такие люди, как Виктор Цой и Юрий Шатунов, даже не дошли бы до проб на худсовете.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Мнение: Лишь бы не было войны!

27.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия перебрасывает войска в Сирию и Африку

27.10 / Мнение: США после России – дорогая и опасная, но хорошо разрекламированная клоака

27.10 / Роскомнадзор запретил поисковикам выдавать сведения о сайте Amazon Web Services

27.10 / Жизнь медом не кажется: улетевший Шаляпин страдает за границей

27.10 / “Шаг в вечность” – Долина может стать легендой при одном условии

27.10 / Мнение: Неухоженный Лондон, чистая Москва и замена унитаза в Британии

27.10 / Мнение: Еще один Моторола?

27.10 / В Казахстане русский язык переведут на латиницу

27.10 / Врач Татьяна Романенко назвала боль в груди и слабость в числе признаков микроинфаркта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика