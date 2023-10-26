Мнение: О военной хитрости Кадырова… В чём смысл «имени шейха Мансура»?

И всё-таки Рамзан Ахматович — голова!

Ну и опытный тролль, однако. То, как он потроллил полмира своей якобы «болезнью», под предлогом которой мотался к арабским шейхам договариваться — и ведь договорился же! — войдёт в анналы. А теперь — новый эпизод, тоже громкий.

Глава Чечни Рамзан #Кадыров заявил об окончании формирования нового батальона имени шейха Мансура, который будет воевать в составе Минобороны России под командованием Руслана Геремеева. Его либералы считают причастным к смерти оппозиционного российского политика Бориса Немцова, хотя в официальном расследовании это имя не появилось в числе подозреваемых.

В чём тут прикол?

Нет, не в том, что где-то в составе ВСУ аналогичное подразделение якобы действует. Всё глубже и… тоньше.

Некоторые считают шейха Мансура (в миру Ушурма и шайх Учерман), первого «имама Северного Кавказа», чуть ли не символом «чеченского сопротивления российской оккупации». Хотя, в сущности, он был проповедником социализма — «все люди равны», «землю тем, кто её обрабатывает» и т.п., — случайно взявшимся за оружие. Но главное даже не это.

Как ни крути, шейх Мансур предпочёл российский плен славной смерти, вопреки своим же проповедям о гуриях для «воинов газавата». Он сдался русским войскам в 30-летнем возрасте, и ещё четыре года просидел в Петропавловской крепости. Где и скончался в 1794 году. То есть, если это и «символ» — то символ всесокрушающей силы русского оружия, пред которым не могут устоять никакая вера и никакой региональный сепаратизм.

И вот этот месседж чеченский батальон им. шейха Мансура Вооружённых сил России будет каждый день, каждым своим выстрелом, каждым снарядом посылать украинской стороне.

Ну ведь тонко же, правда?

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