Фонд Билла Гейтса успешно испытал в Африке спрей от перенаселения

Фонд «Глобальная перспектива», возглавляемый известным меценатом Биллом Гейтсом, сообщил о завершении испытаний первого в мире спрея от перенаселения.

Этим веществом в течение 4 лет опылялись несколько бедных районов Камеруна.

Испытания проводились целиком на законной и добровольной основе – власти страны и региона, который опылялся фондом, поставили свои подписи под документом, разрешающим эксперимент и снимающим со всех сторон ответственность за возможные побочные эффекты. Однако на практике проблем не возникло – действие вещества, по словам замглавы фонда, «оказалось абсолютно гуманным и плавным».

В результате применения спрея в регионе на 72% снизилась рождаемость, что дало положительный эффект – постепенно улучшаются показатели по продовольственной ситуации, меньше людей голодают. Эксперимент не привёл к снижению работоспособности взрослого населения, а в будущем за счёт контроля рождаемости эффективность труда даже вырастет.

В руководстве фонда подчёркивают, что современные технологии – ключ к решению ряда глобальных проблем, связанных с перенаселением и нехваткой ресурсов; они дают возможность прекратить страдания человечества и открывают ему дорогу в будущее без голода, нищеты и «дисфункциональных сегментов».

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