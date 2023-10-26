 

Фонд Билла Гейтса успешно испытал в Африке спрей от перенаселения

26.10.2023, 15:33, Разное
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Фонд «Глобальная перспектива», возглавляемый известным меценатом Биллом Гейтсом, сообщил о завершении испытаний первого в мире спрея от перенаселения.

Этим веществом в течение 4 лет опылялись несколько бедных районов Камеруна.

Испытания проводились целиком на законной и добровольной основе – власти страны и региона, который опылялся фондом, поставили свои подписи под документом, разрешающим эксперимент и снимающим со всех сторон ответственность за возможные побочные эффекты. Однако на практике проблем не возникло – действие вещества, по словам замглавы фонда, «оказалось абсолютно гуманным и плавным».

В результате применения спрея в регионе на 72% снизилась рождаемость, что дало положительный эффект – постепенно улучшаются показатели по продовольственной ситуации, меньше людей голодают. Эксперимент не привёл к снижению работоспособности взрослого населения, а в будущем за счёт контроля рождаемости эффективность труда даже вырастет.

В руководстве фонда подчёркивают, что современные технологии – ключ к решению ряда глобальных проблем, связанных с перенаселением и нехваткой ресурсов; они дают возможность прекратить страдания человечества и открывают ему дорогу в будущее без голода, нищеты и «дисфункциональных сегментов».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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