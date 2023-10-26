 

New York Post: В Великобритании запретили продажу вибратора So Divine из-за опасного нагрева

26.10.2023, 15:25, Разное
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Вибратор Pearl vibrating love egg от компании So Divine больше нельзя приобрести в Великобритании из-за потенциальной опасности перегрева, пишет New York Post.

Управление по безопасности продуктов и стандартам Великобритании опубликовало указ о запрете продажи этого устройства. В агентстве правительства было установлено, что некоторые экземпляры Pearl vibrating love egg сильно нагреваются, если батарейки устанавливаются неправильно, что может привести к ожогам у пользователей.

Чтобы определить, является ли вибратор бракованным, следует проверить его партийный код. Если он содержит комбинацию BN2303, лучше воздержаться от его использования.

OPSS рекомендует: “Если вы приобрели проблемный продукт, не используйте его. Лучше верните его в магазин, где вы его купили, и получите полный возврат средств”.

Согласно NYP, Pearl vibrating love egg продвигается как интимный гаджет, который “меняет правила”. В среднем его цена составляет 32 доллара (примерно 3 тысячи рублей по курсу на 26 октября 2023 года).


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