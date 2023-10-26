Минфин оценил возможное превышение сборов по налогу на сверхприбыль

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил о возможности того, что сборы по налогу на сверхприбыль могут превысить установленный порог в 300 миллиардов рублей. Однако, по словам замминистра, в таком случае максимальный уровень превышения составит не больше 5%.

В ответ на вопрос о возможности превышения объема налоговых выплат от компаний в рамках налога на сверхприбыль в размере 300 миллиардов рублей Сазанов заявил: “Если превышение и произойдет, то оно будет незначительным – максимум 5%. У компаний есть возможность заплатить этот налог как в текущем, так и в следующем году, при этом сумма удвоится”.

Президент Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль 4 августа. Он начнет действовать с 1 января 2024 года. Дедлайн для уплаты налога установлен на 28 января 2024 года. Этот единовременный налог применяется к компаниям, чистая прибыль которых превысила 1 миллиард рублей за 2021 и 2022 годы. Налоговая ставка составляет 10% от излишка прибыли, но она может быть снижена до 5%, если компания уплатит налог в текущем году, пишет РИАН.