 

На мели: Налоговая закрыла организацию Галустяна

26.10.2023, 15:15, Разное
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Настоящую популярность артист получил после участия в телевизионном шоу COMEDY CLUB. Благодаря своему яркому чувству юмора и таланту к импровизации, он быстро стал одним из самых заметных участников программы. Михаил Галустян исполнил множество ролей и создал множество ярких образов, которые стали любимыми у зрителей.

Михаил Галустян – талантливый и популярный артист, который своим юмором и шармом завоевал множество поклонников. Он продолжает активно работать в сфере развлечений, радуя зрителей своими новыми шоу и проектами. Кроме творческой карьеры артист активно развивается и в сфере предпринимательства.

Как известно, летом 2020 года у актера обанкротилось две фирмы. В самом начале закрылась его компания “Вайзерлайф”. Она должна была заниматься разработкой продуктов. Однако так и не выпустила ни одного приложения и прекратила свою деятельность.

Позже еще один проект прекратил свое существование. “Эйс Гейминг” – совместная компания Михаила Галустяна и Александра Реввы. Она занималась продажей внутриигровых предметов для популярной компьютерной игры.Как сообщает Царьград, теперь популярный актер трижды банкрот.
На днях налоговая закрыла еще одну организацию Михаила Галустяна. Компания, которую когда-то поддержал Сергей Шойгу, тоже прикрыли. Там занимались проведением военно-тактических игр. Ранее “Дни.ру” рассказали, из-за чего Михаил Галустян может уехать из России.


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