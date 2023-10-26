 

От имени прекратившей выходить на связь Седоковой сделали заявление другие люди

26.10.2023, 15:15, Разное
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Как и многие другие знаменитости, бывшая солистка группы “ВИА Гра” является активной пользовательницей социальных сетей. Несмотря на насыщенный рабочий график, певица успевает радовать свою многомиллионную аудиторию новыми снимками, роликами и записями в блоге. По крайней мере, так было до тех пор, пока Анна Седокова внезапно не прекратила выходить на связь.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что артистка объявила поклонникам важную новость. Пару недель назад брюнетка сообщила, что планирует взять перерыв от социальных сетей, чтобы разобраться в себе. С тех пор звезда не появлялась в блоге, а подписчики гадали, куда она пропала. А теперь, чтобы прояснить ситуацию, от ее имени сделали заявление другие люди.

В последнем посте Анны Седоковой указано, что он написан ее командой. Оказалось, сейчас исполнительница находится на съемках шоу “Последний герой” вместе со своей 18-летней дочерью Алиной. Как уточняется в сообщении, красавицы решили принять участие в программе, чтобы открыть себя с новой стороны.

“Преодолеть себя и стать своим собственным героем – задача каждого из нас… Именно за этим девочки там”, – сказано в посте на странице артистки.

Это означает, что поклонникам недолго осталось скучать по своей любимице. Судя по всему, совсем скоро Анна Седокова и ее дочь предстанут перед всей страной в одном из новых выпусков передачи.


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