 

Мнение: По следам кубометров денег

26.10.2023, 15:00, Разное
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Беглый полковник ФСБ лишен звания и приговорен к девяти годам колонии.

235-й гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина. За дезертирство и посредничество в получении взятки.

Но приговор вряд ли будет приведен в исполнение. Потому что вынесен заочно, а сам чекист в феврале этого года получил статус политического беженца в Черногории.

Сенин покинул Россию 23 февраля 2017 года, опасаясь ареста в рамках уголовного дела, выделенного в отдельное производство из дела полковника МВД Дмитрия Захарченко. Того самого офицера полиции, в квартирах которого в ходе обысков было обнаружено и изъято несколько кубометров долларов, евро, фунтов, рублей — порядка восьми миллиардов в рублевом эквиваленте.

подробности

235-й гарнизонный военный суд проявил гуманизм! Обвинение-то требовало 11 лет колонии строгого режима. Рассказывал об этом в программе «Черногория приютила дезертира из ФСБ»:

Но суд не пошел на поводу у обвинения. Твердо решил, что 11 лет строгого – это много, хватит и девяти.

Источник: Ирек Муртазин


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