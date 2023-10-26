 

Спустя год отношений: появившегося с кольцом Киркорова поздравляют со свадьбой

26.10.2023, 14:05, Разное
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Не секрет, что знаменитый поп-король связывал себя узами брака лишь однажды. Его единственной супругой стала царица российской эстрады Алла Пугачева. Многим казалось, что этот творческий и любовный союз будет существовать вечно, но спустя 10 лет семейной жизни последовал развод. С тех пор Филипп Киркоров не давал никаких намеков на то, что собирается идти в загс снова.

Долгое время личная жизнь певца оставалась тайной для публики. Возможно, артисту попросту было нечего рассказывать о своих романтических приключениях. Зато теперь Киркоров может с гордостью похвастаться тем, что его сердечные дела идут в гору. Не так давно поп-король признался, что в его жизни появился особенный человек.

По словам певца, отношения длятся уже год, и он в них по-настоящему счастлив. Однако раскрывать имя своей второй половинки Филипп Киркоров не стал. Теперь поклонникам остается только гадать, как выглядит дама сердца поп-короля, и надеяться, что когда-нибудь он все же ее представит. Кто знает, быть может, этот момент не за горами. Ведь на днях певец предстал перед фанатами с роскошным кольцом.

Филипп Киркоров опубликовал ролик, на котором его руки оказались запечатлены вблизи. Поклонники заметили, что на безымянном пальце артиста красуется украшение, похожее на обручальное. С ним же певец появился на съемках шоу “Сокровища императора”. Теперь в Сети подозревают, что исполнитель мог тайно жениться, и поздравляют его со свадьбой.

Впрочем, комментировать слухи поп-король не спешит. Возможно, у певца нет на это времени, ведь сейчас он находится за границей. О том, что Филипп Киркоров покинул Россию, “Дни.ру” писали ранее.


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