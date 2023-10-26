 

SHAMAN уступил Баскову: Владелец “Русского Радио” назвал лучших певцов России

26.10.2023, 14:05, Разное
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Как известно, популярный певец шел к своей цели пятнадцать лет. Долгое время артист мечтал о славе. Он становился участником многих музыкальных шоу на телевидение, где звезды эстрады говорили, что у парня ничего не получится. Сейчас SHAMAN один из известнейших и востребованных звезд в российском шоу-бизнесе.

Многие известные артисты мечтают получить любовь и признание народа. Кто-то добивается своего благодаря своему неповторимому творчеству, кто-то благодаря искренности и открытости к своей аудитории, а кто-то благодаря честности к зрителю. Кажется, SHAMAN’у удалось получить любовь и признание совместив в себе все это.

Недавно ВЦИОМ опубликовал рейтинг лучших артистов России за 2023 год. На первой строчке расположился SHAMAN. За него проголосовало 33% респондентов.

На днях Владимир Киселев решил составить свой рейтинг. Как сообщает Царьград, владелец “Русского Радио” назвал лучших певцов России. Правда, в его списке SHAMAN уступил Николаю Баскову.

Точнее, лидера голосования среди россиян он даже не включил в рейтинг. Зато он отметил Николая Баскова, Григория Лепса, Леонида Агутина и Владимира Пресняков. По его мнению, главным критерием, по которому можно определить востребованность артиста, являются аншлаги на концертах и так называемая собранная касса.

Ранее “Дни.ру” писали, что теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легенде.


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