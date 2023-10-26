Врач Маргарита Королева: снижение работоспособности может вызываться нехваткой воды в организме

Врач Маргарита Королева пояснила о признаках нехватки воды в человеческом организме, а также напомнила, что потребность воды для взрослых рассчитывается по формуле “30 миллилитров на каждый килограмм веса”. Если организм не получает достаточного количества жидкости, то это может привести к негативным последствиям.

Недостаток воды может проявиться в виде вялости, проблем с концентрацией и снижением работоспособности. Кроме того, Маргарита Королева обращает внимание на то, что недостаточное ее потребление может отразиться на внешности человека, включая состояние кожи и волос. Сухие, шелушащиеся участки кожи, грубые локти, трескучие пятки и сухие волосы могут быть результатом недостатка необходимой влаги в организме.