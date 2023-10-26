 

Слова неузнаваемого Нагиева произвели фурор: народ бросился спорить с актером

26.10.2023, 10:35, Разное
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В фан-аккаунте Дмитрия Нагиева недавно появилось архивное видео, в котором молодой с трудом узнаваемый внешне актер высказывается о воспитании детей. Нагиев говорит, что главное в воспитании ребенка – это уважение к нему.

Такое мнение не поддержали все его подписчики. В комментариях к видео поклонники актера выразили свое мнение о том, что ребенку необходимо сначала сформироваться как личности, прежде чем требовать от окружающих уважения.

Некоторые подписчики актера считают, что уважение должно быть заслуженным и основано на достижениях и развитии детей. Они утверждают, что ребенок должен проходить через определенные этапы, прежде чем требовать от окружающих уважения. Это может включать усвоение навыков, обучение и социализация. “Не должно быть никакого уважения к детям. Нужны правильные взаимоотношения “Ребенок — родитель”. А начинать проявлять уважение к ребенку лет с 14-ти”, — написал поклонник, которому важно понять, как размышляет Дмитрий Нагиев.

Обе точки зрения имеют свое обоснование и логику. Воспитание ребенка – это сложный и индивидуальный процесс, который зависит от множества факторов, включая его возраст, характер и окружение. Важно учитывать, что дети развиваются по-разному и имеют свои уникальные потребности. Это и учитывал в воспитании сына Дмитрий Нагиев.


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