Прокремлевский педофил Скотт Риттер – бесплодная борьба с ХАМАС истощает американские запасы и вредит только простым палестинцам

За последние две недели армия Израиля обрушила на сектор Газа боеприпасов больше, чем Соединённые Штаты расходовали при борьбе с исламистами за год, заявил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Вашингтону приходится восполнять стремительно исчезающие боезапасы Тель-Авива за свой счёт, и при этом совершенно очевидно, что атаки ЦАХАЛ вредят не боевикам ХАМАС, а приносят горе и разрушение мирным жителям, подчеркнул эксперт.

Я видела ряд источников, которые сообщают, что Израиль использовал в Газе более 12 тысяч тонн взрывчатых материалов за последние две недели. По их словам, это эквивалентно бомбе, сброшенной на Хиросиму. Вы можете подробнее рассказать об этом, Скотт? Это правильные расчёты? И как вы объясните это таким людям, как я, кто попадал под бомбардировки, но не совсем понимают концепцию размера и веса?

СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США в отставке: Первое: вы абсолютно правы. Килотонна — это тысяча тонн, то есть бомба, сброшенная на Хиросиму и Нагасаки, имела мощность примерно 12 килотонн. Таким образом, на Газу обрушили эквивалент бомбы, уничтожившей Хиросиму и Нагасаки.

Но это нечто большее, потому что (в случае Хиросимы и Нагасаки. — ИноТВ) был один большой взрыв. В Газу попало ещё больше бомб, за сколько? За последние две недели?

Да, чуть больше двух недель.

СКОТТ РИТТЕР: За две с небольшим недели на Газу обрушилось больше бомб, чем мы сбросили на Мосул и на ИГИЛ* за год. Это необходимо понять, чтобы также оценить концентрацию огневой мощи. То, что происходит, просто ошеломляет.

Если бы РФ поступила так с Мариуполем или с Киевом. Если бы РФ поступила бы так где-нибудь, то весь мир справедливо бы возопил: «Как вы смеете?» Я не понимаю, почему мир… если вы видели, что делает Израиль…

Послушайте, речь не просто о бомбах. Израильтяне хорошо знакомы со строительными нормами, материалами и конструкцией каждого здания в секторе Газа. Я могу вам смело сказать, что у тех, кто отвечает за целеуказание, есть чертежи каждого здания, которое они собираются поразить. И они рассчитывают, куда должна попасть бомба, чтобы обрушить здание. В этом цель удара — обрушить здание максимально эффективно.

Они сбрасывали… если бы мы израсходовали столько этих авиабомб JDAM, управляемых спутником, в Афганистане или Ираке, то какая-нибудь вашингтонская шишка позвонила бы командиру и сказала бы: «Притормози, приятель! Ты тратишь слишком много боеприпасов! У нас запасы не резиновые!» Мы опустошаем всё, чтобы снабжать Израиль.

И не забывайте: они не убивают ХАМАС. Мне бы хотелось заострить на этом внимание. И они знают, что не убивают ХАМАС. Любой, кто думает, что действия Израиля вредят ХАМАС, послушайте двух освобождённых еврейских заложников. ХАМАС находится под землёй. Они окопались глубже, чем могут проникнуть эти бомбы, потому что им знакомы эти бомбы.

В ХАМАС состоят не дураки. Атака 7 октября стала тому подтверждением. Любой, кто считает ХАМАС кучкой неискушённых безграмотных террористов, ошибается. Это умные, грамотные, очень интуитивно развитые, сообразительные ребята. Они придумали, как разгромить армию с якобы величайшей разведслужбой в мире. Эта армия построила «непроницаемую» электрическую стену вокруг Газы, к которой никто не мог прикоснуться. А ХАМАС прошёл через неё, как горячий нож сквозь масло, потому что они чертовски умные.

Дата публикации 24 октября 2023 года.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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