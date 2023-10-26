 

Для школьников проведут специальный урок «Мой дом – тюрьма»

26.10.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ФСИН одобрила проведение мероприятия «Мой дом – тюрьма» со школьниками, достигшими 14-летнего возраста. Одноименный открытый урок состоится во всех учебных заведениях страны.

В рамках мероприятия ученики смогут познакомиться с тюремным бытом и обычаями, освоить специальности заключённых, изучить «специальную» лексику и правила поведения различных категорий отбывающих срок. «Профориентационная» часть урока пройдёт в следственных изоляторах (вопреки названию).

Среди школьников проведут игры, конкурсы и квесты на знание административного и уголовного кодексов, победители которых смогут бесплатно продлить время семинара на двойной срок и получат памятные справки о тренировочном отбывании наказания. Лучшие из конкурсантов получат льготы и возможность без конкурсного отбора пройти обучение по таким специальностям, как надзиратель, повар, кинолог, охранник.

Правозащитники и родительские комитеты уже высоко оценили эту инициативу, отметив её актуальность и потенциальное влияние на уровень преступности. В будущем на выездные уроки планируется приглашать также и родителей учеников.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Мнение: Лишь бы не было войны!

27.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия перебрасывает войска в Сирию и Африку

27.10 / Мнение: США после России – дорогая и опасная, но хорошо разрекламированная клоака

27.10 / Роскомнадзор запретил поисковикам выдавать сведения о сайте Amazon Web Services

27.10 / Жизнь медом не кажется: улетевший Шаляпин страдает за границей

27.10 / “Шаг в вечность” – Долина может стать легендой при одном условии

27.10 / Мнение: Неухоженный Лондон, чистая Москва и замена унитаза в Британии

27.10 / Мнение: Еще один Моторола?

27.10 / В Казахстане русский язык переведут на латиницу

27.10 / Врач Татьяна Романенко назвала боль в груди и слабость в числе признаков микроинфаркта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика