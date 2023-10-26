Для школьников проведут специальный урок «Мой дом – тюрьма»

ФСИН одобрила проведение мероприятия «Мой дом – тюрьма» со школьниками, достигшими 14-летнего возраста. Одноименный открытый урок состоится во всех учебных заведениях страны.

В рамках мероприятия ученики смогут познакомиться с тюремным бытом и обычаями, освоить специальности заключённых, изучить «специальную» лексику и правила поведения различных категорий отбывающих срок. «Профориентационная» часть урока пройдёт в следственных изоляторах (вопреки названию).

Среди школьников проведут игры, конкурсы и квесты на знание административного и уголовного кодексов, победители которых смогут бесплатно продлить время семинара на двойной срок и получат памятные справки о тренировочном отбывании наказания. Лучшие из конкурсантов получат льготы и возможность без конкурсного отбора пройти обучение по таким специальностям, как надзиратель, повар, кинолог, охранник.

Правозащитники и родительские комитеты уже высоко оценили эту инициативу, отметив её актуальность и потенциальное влияние на уровень преступности. В будущем на выездные уроки планируется приглашать также и родителей учеников.

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